Путин поручил «Газпрому» увеличить объемы газа в хранилищах в Европе

23 октября «Газпром» объявил о создании в российских подземных хранилищах исторически рекордного оперативного резерва газа — 72,6 млрд куб. м. Суточная производительность хранилищ выводится на беспрецедентный уровень — 847,9 млн куб. м. Объекты газоснабжения подготовили к прохождению периода пиковых нагрузок в конце 2021 — начале 2022 гг., компания заявила о выполнении всех планово-профилактических и ремонтных работ. Производительность в хранилищах по отношению к предыдущему сезону отбора выросла на 4,6 млн куб. м, что сопоставимо с суточным потреблением газа зимой в республиках Карелия или Ингушетия.