Путин поручил «Газпрому» увеличить объемы газа в хранилищах в Европе
Президент России Владимир Путин поручил главе «Газпрома» Алексею Миллеру увеличить объемы газа в хранилищах в Европе после того, как компания завершит закачку в подземные хранилища в России. Об этом он заявил на совещании по вопросам освоения и развития ресурсного потенциала газовых месторождений Ямала, трансляция которого велась на телеканале «Россия 24».
«Алексей Борисович (Миллер. — Ред.), я вас прошу после того, как вы закончите работу по закачке в подземные хранилища газа в России, к 7 или 8 ноября, начать плановую работу по повышению объема газа в ваших ПХГ в Европе — в Австрии и в Германии», — сказал президент.
По его словам, наращивание объемов газа в европейских хранилищах позволит «Газпрому» «надежно, стабильно, ритмично выполнять контрактные обязательства, снабжать европейских партнеров газом в осенне-зимний период и, кроме всего прочего, безусловно, создаст более благоприятную ситуацию на энергетическом рынке Европы в целом». Миллер, в свою очередь, заверил президента, что данное поручение будет выполнено.
23 октября «Газпром» объявил о создании в российских подземных хранилищах исторически рекордного оперативного резерва газа — 72,6 млрд куб. м. Суточная производительность хранилищ выводится на беспрецедентный уровень — 847,9 млн куб. м. Объекты газоснабжения подготовили к прохождению периода пиковых нагрузок в конце 2021 — начале 2022 гг., компания заявила о выполнении всех планово-профилактических и ремонтных работ. Производительность в хранилищах по отношению к предыдущему сезону отбора выросла на 4,6 млн куб. м, что сопоставимо с суточным потреблением газа зимой в республиках Карелия или Ингушетия.
В сентябре депутаты Европейского парламента призвали провести расследование в отношении действий «Газпрома», которые могли привести к росту цен на газ в Европе. Цены росли на фоне безветренной погоды, которая привела к серьезному падению ветрогенерации, приближения отопительного сезона и неопределенности с запуском газопровода «Северный поток — 2». Кроме того, 10 сентября президент России Владимир Путин заявил, что топливо дорожает из-за политики Еврокомиссии с упором на биржевые механизмы в определении цен на газ.
15 сентября «Газпром» сообщил, что запасы газа в европейских подземных хранилищах находятся на минимальном уровне за многие годы. По состоянию на 13 сентября отставание по наполненности по сравнению с прошлым годом составляло 22,8 млрд куб. м газа.
21 октября Путин, выступая на пленарном заседании Валдайского дискуссионного клуба, заявил, что Россия готова наращивать поставки газа в Европу. Они могут начаться на следующий день после того, как немецкий регулятор выдаст разрешение на прокачку газа по газопроводу «Северный поток — 2».