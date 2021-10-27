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Путин поручил «Газпрому» увеличить объемы газа в хранилищах в Европе

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил главе «Газпрома» Алексею Миллеру увеличить объемы газа в хранилищах в Европе после того, как компания завершит закачку в подземные хранилища в России. Об этом он заявил на совещании по вопросам освоения и развития ресурсного потенциала газовых месторождений Ямала, трансляция которого велась на телеканале «Россия 24». 

«Алексей Борисович (Миллер. — Ред.), я вас прошу после того, как вы закончите работу по закачке в подземные хранилища газа в России, к 7 или 8 ноября, начать плановую работу по повышению объема газа в ваших ПХГ в Европе — в Австрии и в Германии», — сказал президент. 

По его словам, наращивание объемов газа в европейских хранилищах позволит «Газпрому» «надежно, стабильно, ритмично выполнять контрактные обязательства, снабжать европейских партнеров газом в осенне-зимний период и, кроме всего прочего, безусловно, создаст более благоприятную ситуацию на энергетическом рынке Европы в целом». Миллер, в свою очередь, заверил президента, что данное поручение будет выполнено. 

23 октября «Газпром» объявил о создании в российских подземных хранилищах исторически рекордного оперативного резерва газа — 72,6 млрд куб. м. Суточная производительность хранилищ выводится на беспрецедентный уровень — 847,9 млн куб. м. Объекты газоснабжения подготовили к прохождению периода пиковых нагрузок в конце 2021 — начале 2022 гг., компания заявила о выполнении всех планово-профилактических и ремонтных работ. Производительность в хранилищах по отношению к предыдущему сезону отбора выросла на 4,6 млн куб. м, что сопоставимо с суточным потреблением газа зимой в республиках Карелия или Ингушетия.

В сентябре депутаты Европейского парламента призвали провести расследование в отношении действий «Газпрома», которые могли привести к росту цен на газ в Европе. Цены росли на фоне безветренной погоды, которая привела к серьезному падению ветрогенерации, приближения отопительного сезона и неопределенности с запуском газопровода «Северный поток — 2». Кроме того, 10 сентября президент России Владимир Путин заявил, что топливо дорожает из-за политики Еврокомиссии с упором на биржевые механизмы в определении цен на газ.

15 сентября «Газпром» сообщил, что запасы газа в европейских подземных хранилищах находятся на минимальном уровне за многие годы. По состоянию на 13 сентября отставание по наполненности по сравнению с прошлым годом составляло 22,8 млрд куб. м газа.

21 октября Путин, выступая на пленарном заседании Валдайского дискуссионного клуба, заявил, что Россия готова наращивать поставки газа в Европу. Они могут начаться на следующий день после того, как немецкий регулятор выдаст разрешение на прокачку газа по газопроводу «Северный поток — 2». 

Ранее по теме: Financial Times связала падение цен на газ с выступлением Путина

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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