Суд вернул владельцу сети клиник «Омикрон» иск против ВОЗ
Арбитражный суд Московской области отказался рассматривать иск владельца сети офтальмологических клиник «Омикрон» Александра Падара ко Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), следует из информации в картотеке суда. Ранее бизнесмен потребовал запретить ВОЗ использовать название «омикрон» для обозначения штаммов коронавируса и прочих инфекций.
Суд ознакомился с материалами дела и установил, что оно ему неподсудно, так как истец зарегистрирован в Красноярске. При этом в документе сказано, что Падар может подать заявление повторно.
«Суд отмечает, что согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, адресом истца является город Красноярск, Красноярский край. Совокупность изложенных обстоятельств свидетельствует о неподсудности спора по настоящему делу Арбитражному суду Московской области», — говорится в постановлении суда.
Иск Падара к ВОЗ был зарегистрирован 3 декабря этого года. По мнению предпринимателя, использование слова «омикрон» для обозначения нового штамма коронавируса негативно влияет на репутацию его компании.
Первая клиника сети «Омикрон» появилась в 2015 г. в Новокузнецке. В настоящий момент она представлена в 11 городах России.
Эксперты, опрошенные «Ведомостями» ранее, заявили, что ВОЗ не использует слово «омикрон» для экономической деятельности, поэтому ответственность за незаконное использование товарного знака не относится к деятельности организации. Подача иска больше похожа на PR-ход, отметил партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Сергей Учитель.
«Омикрон» является одной из букв греческого алфавита. ВОЗ использует их, в частности, для именования новых наиболее распространенных штаммов коронавируса. Среди таковых, например, «альфа», «бета», «гамма», «дельта», «йота» и «лямбда».
Штамм омикрон был обнаружен в Южной Африке в первой декаде ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают заразность омикрона, усиливают его связываемость с рецепторами, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова.