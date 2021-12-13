Газпромбанк продаст оператора бизнеса технических газов «Синаре»
Газпромбанк (ГПБ) продаст группе «Синара» 99,9% компании «Криогаз» — оператора бизнеса технических газов в составе группы ОМЗ, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе кредитной организации. Сделку планируется закрыть в I квартале следующего года, ее сумма не раскрывается.
«Сделка с группой "Синара", являющаяся для нас закономерным продолжением реализации стратегии банка в части промышленных активов, обеспечит уверенное продолжение проделанной нами работы. Новый собственник бизнеса — сильная промышленная компания, профильный инвестор, обеспечит непрерывность и качество поставок технических и медицинских газов потребителям», — заявил заместитель председателя правления Газпромбанка Тигран Хачатуров.
«Криогаз» обслуживает крупнейшие нефтехимические и металлургические предприятия, уточнили в ГПБ. Ежемесячный объем поставок медицинского кислорода компанией сейчас составляет около 8000 тонн.
Вице-президент «Синары» Евгений Гриценко отметил, что покупка «Криогаза» позволит группе открыть новое направление, связанное с развитием перспективных газовых технологий, в рамках реализации ESG-стратегии. «Сегодня большую перспективу имеет формат "онсайт-проектов", когда воздухоразделительное оборудование устанавливается прямо на территории предприятия-заказчика и внедряется в производственную цепочку. Кроме того, имеющиеся мощности "Криогаз" могут производить газ для медицинских учреждений, что особенно актуально в сегодняшних условиях», — пояснил он.
«Криогаз» осуществляет производство, доставку и реализацию сжиженного природного газа (СПГ) для различных потребителей, следует из информации на сайте компании. Также компания проектирует, строит, вводит и обеспечивает эксплуатацию объектов производства, хранения и регазификации СПГ.
По данным «СПАРК-Интерфакс», «Криогаз» сейчас принадлежит «Криогенмашу». Тем, в свою очередь, владеет ГПБ — на 2,74% напрямую и на 95,69% — через группу ОМЗ. ОМЗ — Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш — Ижора) — является компанией, специализирующейся на инжиниринге, производстве, продаже и сервисном обслуживании оборудования и машин для атомной, нефтегазохимической промышленности и на производстве металлургических заготовок из специальных марок сталей.
Группа «Синара» является инвестиционной компанией. Центральный офис «Синары» расположен в Екатеринбурге. Основным бенефициаром компании является бизнесмен Дмитрий Пумпянский.