Газпромбанк продаст оператора бизнеса технических газов «Синаре»

По данным «СПАРК-Интерфакс», «Криогаз» сейчас принадлежит «Криогенмашу». Тем, в свою очередь, владеет ГПБ — на 2,74% напрямую и на 95,69% — через группу ОМЗ. ОМЗ — Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш — Ижора) — является компанией, специализирующейся на инжиниринге, производстве, продаже и сервисном обслуживании оборудования и машин для атомной, нефтегазохимической промышленности и на производстве металлургических заготовок из специальных марок сталей.