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«Синара» представила проект пригородных электричек для Белграда на 1,2 млрд евро

Это может стать самым крупным инфраструктурным контрактом России в Сербии
Ксения Потаева
Ориентировочная стоимость состава «Ласточки» обойдется в 14–15 млн евро за штуку / Евгений Разумный / Ведомости

«Синара – транспортные машины» (СТМ, «дочка» машиностроительного холдинга «Синара» Дмитрия Пумпянского) 10 декабря на международном экспортном форуме «Сделано в России – 2021» представила проект «Белградские диаметры» премьер-министрам России и Сербии Михаилу Мишустину и Ане Брнабич. Презентация проекта есть в распоряжении «Ведомостей».

«Белградские диаметры» – железнодорожная сеть Белграда и пригородов, аналогичная Московским центральным диаметрам и Московскому центральному кольцу. Генеральный директор торгового дома СТМ Антон Зубихин попросил премьеров до конца года подписать межправительственное соглашение, на основе которого компания планирует участвовать в этом проекте. По словам топ-менеджера, «сейчас подготовлен проект межправительственного соглашения, который акцептован с российской и сербской сторон».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных