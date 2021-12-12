«Синара» представила проект пригородных электричек для Белграда на 1,2 млрд евро

«Белградские диаметры» – железнодорожная сеть Белграда и пригородов, аналогичная Московским центральным диаметрам и Московскому центральному кольцу. Генеральный директор торгового дома СТМ Антон Зубихин попросил премьеров до конца года подписать межправительственное соглашение, на основе которого компания планирует участвовать в этом проекте. По словам топ-менеджера, «сейчас подготовлен проект межправительственного соглашения, который акцептован с российской и сербской сторон».