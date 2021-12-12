«Синара» представила проект пригородных электричек для Белграда на 1,2 млрд евро

«Синара» представила проект пригородных электричек для Белграда на 1,2 млрд евроЭто может стать самым крупным инфраструктурным контрактом России в Сербии
«Синара – транспортные машины» (СТМ, «дочка» машиностроительного холдинга «Синара» Дмитрия Пумпянского) 10 декабря на международном экспортном форуме «Сделано в России – 2021» представила проект «Белградские диаметры» премьер-министрам России и Сербии Михаилу Мишустину и Ане Брнабич. Презентация проекта есть в распоряжении «Ведомостей».
«Белградские диаметры» – железнодорожная сеть Белграда и пригородов, аналогичная Московским центральным диаметрам и Московскому центральному кольцу. Генеральный директор торгового дома СТМ Антон Зубихин попросил премьеров до конца года подписать межправительственное соглашение, на основе которого компания планирует участвовать в этом проекте. По словам топ-менеджера, «сейчас подготовлен проект межправительственного соглашения, который акцептован с российской и сербской сторон».