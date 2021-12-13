Аэропорт Сочи ответил на обвинения S7 в завышении тарифов
Аэропорт Сочи не повышал регулируемые ФАС тарифы на обслуживание авиакомпаний в течение трех лет, несмотря на инфляцию, пандемию коронавируса и другие негативные факторы, сообщил «Ведомостям» представитель «Аэродинамики» (в холдинг входят аэропорты Сочи, Краснодара и Анапы, принадлежит бизнесмену Олегу Дерипаске).
«Аэропорт Сочи не повышал регулируемые тарифы на протяжении трех лет, несмотря на рост инфляции, провал в пандемийный период 2020 г. и другие факторы, которые также влияют на сроки окупаемости [проекта по реконструкции аэропорта. — Ред.]», — сообщил представитель «Аэродинамики».
Он напомнил, что аэропорт был реконструирован и модернизирован в 2007-2013 гг. к зимней Олимпиаде 2014 г. Инвестиции в проект тогда составили около 14 млрд руб. В составе инвестиций были собственные средства компании и кредиты банков. В результате, в 2010 г. был открыт новый аэровокзальный комплекс площадью 65 000 кв. м. Пассажиропоток аэропорта к 2013 г. вырос в 1,5 раза до 2,4 млн человек в год (в 2020 г. аэропорт обслужил уже 6,5 млн пассажиров). «В 2021 г. аэропорт обслужил уже более 10 млн пассажиров впервые в своей истории», — уточнил представитель «Аэродинамики».
9 декабря на заседании подкомиссии по транспорту РСПП представитель крупнейшей частной авиакомпании России S7 Airlines обвинил владельцев аэропортов Сочи и Самары в завышении тарифов на обслуживание. Эти аэропорты не снизили ставки обслуживания после окупаемости проектов по их реконструкции, заявил тогда заместитель гендиректора S7 Airlines Дмитрий Куделькин.
Аэропорт Сочи входит в аэропортовый холдинг Олега Дерипаски, аэропорт Самары — в «Аэропорты регионов» Виктора Вексельберга. Представитель последнего не прокомментировал «Ведомостям» обвинения S7. В целом, по словам Куделькина, стоимость обслуживания в российских аэропортах выросла на 15% в 2021 г.
«Сроки окупаемости инфраструктурных объектов и сроки установления тарифов — это абсолютно разные вещи. Окупаемость инвестпроектов достигает 15 лет и с учетом устаревания (амортизации) терминальных мощностей и развития пассажиропотока к моменту срока окупаемости наступает следующий цикл инвестиций. Этот процесс постоянный и необходимый, чтобы соответствовать уровню возросшей потребности по пропускной способности, технической оснащенности, законодательным изменениям и т. п.», — добавил в комментарии «Ведомостям» представитель «Аэродинамики». Например, сейчас компания приступает к мастер-планированию строительства нового международного терминала в аэропорту Сочи, инвестиции в этот проект уже вкладываются. Завершить разработку мастер-плана планируется до конца 2022 г.