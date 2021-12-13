Аэропорт Сочи ответил на обвинения S7 в завышении тарифов

Он напомнил, что аэропорт был реконструирован и модернизирован в 2007-2013 гг. к зимней Олимпиаде 2014 г. Инвестиции в проект тогда составили около 14 млрд руб. В составе инвестиций были собственные средства компании и кредиты банков. В результате, в 2010 г. был открыт новый аэровокзальный комплекс площадью 65 000 кв. м. Пассажиропоток аэропорта к 2013 г. вырос в 1,5 раза до 2,4 млн человек в год (в 2020 г. аэропорт обслужил уже 6,5 млн пассажиров). «В 2021 г. аэропорт обслужил уже более 10 млн пассажиров впервые в своей истории», — уточнил представитель «Аэродинамики».