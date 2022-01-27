Акции «дочки» LG подорожали после крупнейшего IPO в Южной Корее

При этом аналитики полагают, что ограниченное размещение акций для свободной торговли в сочетании с большим количеством инвесторов, которые не смогли купить акции до IPO, может привести к значительным колебаниям стоимости акций LG Energy Solution в краткосрочной перспективе. После размещения материнская компания LG Chem по-прежнему сохранит 81,8% акций компании.