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Бизнес

Акции «дочки» LG подорожали после крупнейшего IPO в Южной Корее

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Акции корейского производителя аккумуляторов LG Energy Solution подорожали на 68,33% в первый день торгов после IPO, сообщает агентство Bloomberg. 

Как подсчитали в Forbes, стоимость бумаг компании прибавила 205 000 вон ($170) относительно цены IPO и достигла по итогам торгового дня 505 000 вон ($419). На пике в ходе торгов цена достигала 598 000 вон ($496).

IPO LG Energy в 2,5 раза превысило объем предыдущего рекордного IPO и стало крупнейшим в Южной Корее. На данный момент стоимость компании составляет $98 млрд — это больше, чем у любой другой публичной корейской компании, за исключением Samsung Electronics, добавили в агентстве. 

По размеру IPO в мире за последний год LG Energy Solution обошел только производитель электромобилей из США Rivian, который привлек $11,9 млрд, подсчитали в Bloomberg. Корейской компании в свою очередь удалось привлечь $10,7 млрд.

При этом аналитики полагают, что ограниченное размещение акций для свободной торговли в сочетании с большим количеством инвесторов, которые не смогли купить акции до IPO, может привести к значительным колебаниям стоимости акций LG Energy Solution в краткосрочной перспективе. После размещения материнская компания LG Chem по-прежнему сохранит 81,8% акций компании.

LG Energy Solution — это крупнейший в мире производитель аккумуляторов, который занимает более 20% мирового рынка аккумуляторов для электромобилей и поставляет продукцию автопроизводителям, включая Tesla, General Motors и Volkswagen. Компания производит аккумуляторы для беспилотных летательных аппаратов, а также поставляет скафандры с батарейным питанием для NASA.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных