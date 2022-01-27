Акции «дочки» LG подорожали после крупнейшего IPO в Южной Корее
Акции корейского производителя аккумуляторов LG Energy Solution подорожали на 68,33% в первый день торгов после IPO, сообщает агентство Bloomberg.
Как подсчитали в Forbes, стоимость бумаг компании прибавила 205 000 вон ($170) относительно цены IPO и достигла по итогам торгового дня 505 000 вон ($419). На пике в ходе торгов цена достигала 598 000 вон ($496).
IPO LG Energy в 2,5 раза превысило объем предыдущего рекордного IPO и стало крупнейшим в Южной Корее. На данный момент стоимость компании составляет $98 млрд — это больше, чем у любой другой публичной корейской компании, за исключением Samsung Electronics, добавили в агентстве.
По размеру IPO в мире за последний год LG Energy Solution обошел только производитель электромобилей из США Rivian, который привлек $11,9 млрд, подсчитали в Bloomberg. Корейской компании в свою очередь удалось привлечь $10,7 млрд.
При этом аналитики полагают, что ограниченное размещение акций для свободной торговли в сочетании с большим количеством инвесторов, которые не смогли купить акции до IPO, может привести к значительным колебаниям стоимости акций LG Energy Solution в краткосрочной перспективе. После размещения материнская компания LG Chem по-прежнему сохранит 81,8% акций компании.
LG Energy Solution — это крупнейший в мире производитель аккумуляторов, который занимает более 20% мирового рынка аккумуляторов для электромобилей и поставляет продукцию автопроизводителям, включая Tesla, General Motors и Volkswagen. Компания производит аккумуляторы для беспилотных летательных аппаратов, а также поставляет скафандры с батарейным питанием для NASA.