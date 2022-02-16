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РЖД снизит тарифы на перевозку товаров народного потребления и дизтоплива

Ведомости

РЖД с 27 февраля снизит тарифы на перевозку товаров народного потребления (ТНП) и дизельного топлива, сообщили в пресс-службе компании. Решение принято для привлечения дополнительных объемов погрузки.

Размер скидки для ТНП будет зависеть от категории груза и составит от 10,8% до 43,6%. Пониженный коэффициент на сборные повагонные отправки будет действовать до конца 2022 г. с ряда станций Октябрьской, Московской, Юго-Восточной, Приволжской, Северо-Кавказской, Южно-Уральской, Горьковской, Куйбышевской, Свердловской, Западно-Сибирской и Красноярской железных дорог.

Также компания введет скидку на внутрироссийские и экспортные перевозки дизтоплива в размере 41,2%. Она будет действовать до 2025 г. при условии выполнения гарантированного объема перевозок не менее 4,65 млн т ежегодно и 14,4 млн т за весь период. Цены уменьшатся на перевозки со станции Комбинатская Западно-Сибирской железной дороги на станции Автово и Новый порт Октябрьской железной дороги.

По данным холдинга, за прошлый год погрузка экспортных грузов на сети РЖД выросла на 3,2% и составила 1,28 млрд тонн. В компании ожидают роста этого показателя на 2,4% в 2022 г., до 1,31 млрд тонн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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