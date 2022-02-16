РЖД снизит тарифы на перевозку товаров народного потребления и дизтоплива

Также компания введет скидку на внутрироссийские и экспортные перевозки дизтоплива в размере 41,2%. Она будет действовать до 2025 г. при условии выполнения гарантированного объема перевозок не менее 4,65 млн т ежегодно и 14,4 млн т за весь период. Цены уменьшатся на перевозки со станции Комбинатская Западно-Сибирской железной дороги на станции Автово и Новый порт Октябрьской железной дороги.