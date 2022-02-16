РЖД снизит тарифы на перевозку товаров народного потребления и дизтоплива
РЖД с 27 февраля снизит тарифы на перевозку товаров народного потребления (ТНП) и дизельного топлива, сообщили в пресс-службе компании. Решение принято для привлечения дополнительных объемов погрузки.
Размер скидки для ТНП будет зависеть от категории груза и составит от 10,8% до 43,6%. Пониженный коэффициент на сборные повагонные отправки будет действовать до конца 2022 г. с ряда станций Октябрьской, Московской, Юго-Восточной, Приволжской, Северо-Кавказской, Южно-Уральской, Горьковской, Куйбышевской, Свердловской, Западно-Сибирской и Красноярской железных дорог.
Также компания введет скидку на внутрироссийские и экспортные перевозки дизтоплива в размере 41,2%. Она будет действовать до 2025 г. при условии выполнения гарантированного объема перевозок не менее 4,65 млн т ежегодно и 14,4 млн т за весь период. Цены уменьшатся на перевозки со станции Комбинатская Западно-Сибирской железной дороги на станции Автово и Новый порт Октябрьской железной дороги.
По данным холдинга, за прошлый год погрузка экспортных грузов на сети РЖД выросла на 3,2% и составила 1,28 млрд тонн. В компании ожидают роста этого показателя на 2,4% в 2022 г., до 1,31 млрд тонн.