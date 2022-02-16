Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к «Рольфу» и его владельцу на 19 млрд рублей
Химкинский городской суд Московской области удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании в пользу государства более 19 млрд руб. с автодилера «Рольф» и его основателя Сергея Петрова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. В качестве соответчиков также указаны ООО «Рольф Моторс» и ООО «Рольф Эстейт Санкт-Петербург». Согласно постановлению суда, сумма по иску будет взыскана солидарно со всех ответчиков.
В ноябре прошлого года прокуратура потребовала взыскать с крупнейшего в России автодилера 12,85 млрд руб. В декабре сумма исковых требований выросла на треть, до 19,4 млрд руб.
Претензии ведомства относятся к сделке по консолидации активов группы «Рольф» в 2014 г. Тогда группа за 3,9 млрд руб. приобрела через кипрский офшор Panabel Ltd. акции ЗАО «Рольф Эстейт», которому принадлежали все дилерские центры «Рольфа» в Москве, все их земельные участки и недвижимость. Эти средства были переведены на счета в австрийский банк. По версии следствия, Петров был владельцем всех трех компаний, сделка была фиктивной, а реальная стоимость акций не превышала 200 млн руб.
Петров, бывший гендиректор автодилера Татьяна Луковецкая и директор кипрской компании Георгий Кафкалия были заочно арестованы и объявлены в розыск. Директор департамента развития бизнеса автодилерского холдинга «Рольф» Анатолий Кайро помещен под домашний арест, который позже заменили на запрет определенных действий.
Петров, который был объявлен в международный розыск, отрицал все обвинения и связывал дело с попыткой рейдерского захвата компании и со своей политической позицией.
«Рольф» – крупнейший российский автодилер по итогам 2020 г., свидетельствуют данные отраслевого портала «Автобизнесревю». Его портфель насчитывает 21 автомобильную марку и один мотоциклетный бренд. В дилерскую сеть компании входят 59 шоурумов в Москве и Санкт-Петербурге.
В первом полугодии 2021 г. «Рольф» увеличил прибыль к аналогичному периоду 2020 года в девять раз, до 9,9 млрд руб., выручку – почти в два раза, до 167 млрд руб. Показатель EBITDA вырос почти в четыре раза до 14,5 млрд руб., размер чистого долга снизился на 21%, до 16,7 млрд руб. Состояние самого Петрова в прошлом году оценивалось в $950 млн.
В декабре прошлого года стало известно, что 100% акций «Рольфа» продадут краснодарской компании-конкуренту «Ключавто». АО «Рольф» и дочерние общества будут консолидированы в рамках объединенной компании ГК «СБСВ-Ключавто». Закрытие сделки ожидается в I квартале 2022 г.