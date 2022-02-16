Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к «Рольфу» и его владельцу на 19 млрд рублей

Претензии ведомства относятся к сделке по консолидации активов группы «Рольф» в 2014 г. Тогда группа за 3,9 млрд руб. приобрела через кипрский офшор Panabel Ltd. акции ЗАО «Рольф Эстейт», которому принадлежали все дилерские центры «Рольфа» в Москве, все их земельные участки и недвижимость. Эти средства были переведены на счета в австрийский банк. По версии следствия, Петров был владельцем всех трех компаний, сделка была фиктивной, а реальная стоимость акций не превышала 200 млн руб.