Владелец «Рольфа» продаст бизнес конкуренту
100% акций крупнейшего в России автодилера «Рольф» продадут краснодарской компании-конкуренту «Ключавто», говорится в сообщении «Альфа-банка», который профинансирует сделку. Сумма сделки не раскрывается. С 2019 г. основатель «Рольфа» Сергей Петров находится под следствием.
«АО «Рольф» и ее дочерние общества будут консолидированы в рамках объединенной компании ГК «СБСВ-Ключавто». Сделка будет профинансирована собственными средствами компании и долгосрочным кредитом Альфа-банка», — отмечается в сообщении. Закрытие сделки ожидается в I квартале 2022 г.
Петров стал фигурантом уголовного дела в 2019 г. По версии следствия, он в 2014 г., будучи владельцем и руководителем российских компаний «Рольф», «Рольф эстейт» и кипрской «Панабел лимитед», нарушил требования закона «О валютном регулировании и валютном контроле». В основу обвинения легла сделка, в рамках которой в 2014 г. юрлицо автодилера, «Рольф» выкупило за 3,9 млрд руб. у кипрского офшора Panabel Limited акции «Рольф эстейт», которому принадлежали все дилерские центры «Рольфа» в Москве, все их земельные участки и недвижимость. Эти средства были переведены на счета в австрийский банк. По версии следствия, сделка была фиктивной, а реальная стоимость акций не превышала 200 млн руб. Фигуранты дела с этим не согласны и утверждают, что все операции по сделке происходили легально в рамках реорганизации.
Помимо Петрова фигурантами уголовного дела стали бывший гендиректор «Рольфа» Татьяна Луковецкая, член совета директоров компании-автодилера Анатолий Кайро и директор Panabel Limited Георгий Кафкалия. Петров, Луковецкая и Кафкалия заочно арестованы и объявлены в розыск. Кайро был помещен под домашний арест, который позже заменили на запрет определенных действий. В конце прошлой неделе судебные приставы заблокировали один из счетов «Рольфа» в рамках расследования: Генпрокуратура потребовала через суд взалкать 12,85 млрд руб. с автодилера «Рольф», а 30 ноября Химкинским районным судом были приняты обеспечительные меры в виде наложения ареста на имущество.
Петров был объявлен в международный розыск и находится под заочным арестом в России. В интервью «Ведомостям» он отрицал все обвинения и связывал дело с попыткой рейдерского захвата компании и со своей политической позицией. Будучи депутатом Госдумы от «Справедливой России» в 2007–2016 гг., Петров голосовал против ряда законопроектов, например о запрете на усыновление российских детей иностранцами и «пакета Яровой», финансировал некоторых оппозиционных политиков. Что касается сделки, из-за которой он стал фигурантом дела, то, по сообщению компании, она была реальной, а ее сумма определена на основании рыночной оценки.
«Рольф» – крупнейший российский автодилер по итогам 2020 г., свидетельствуют данные отраслевого портала «Автобизнесревю». Компания – единственный в России дилер, раскрывающий финансовую отчетность, несмотря на то что не является публичной. В 2020 г. «Рольф» продал почти 80 000 новых автомобилей (-13% к 2019 г.) и 65 600 машин с пробегом (-4% год к году). Чистая прибыль компании по МСФО в 2020 г. выросла более чем в 10 раз по сравнению с 2019 г. и достигла 8,93 млрд руб. В первом полугодии 2021 г. «Рольф» увеличил прибыль к аналогичному периоду прошлого года в девять раз до 9,9 млрд руб., выручку – почти в два раза до 167 млрд руб. Показатель EBITDA вырос почти в четыре раза до 14,5 млрд руб. Размер чистого долга снизился на 21% до 16,7 млрд руб. Состояние самого Петрова в этом году оценивалось в $950 млн.