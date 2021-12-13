Владелец «Рольфа» продаст бизнес конкуренту

«Рольф» – крупнейший российский автодилер по итогам 2020 г., свидетельствуют данные отраслевого портала «Автобизнесревю». Компания – единственный в России дилер, раскрывающий финансовую отчетность, несмотря на то что не является публичной. В 2020 г. «Рольф» продал почти 80 000 новых автомобилей (-13% к 2019 г.) и 65 600 машин с пробегом (-4% год к году). Чистая прибыль компании по МСФО в 2020 г. выросла более чем в 10 раз по сравнению с 2019 г. и достигла 8,93 млрд руб. В первом полугодии 2021 г. «Рольф» увеличил прибыль к аналогичному периоду прошлого года в девять раз до 9,9 млрд руб., выручку – почти в два раза до 167 млрд руб. Показатель EBITDA вырос почти в четыре раза до 14,5 млрд руб. Размер чистого долга снизился на 21% до 16,7 млрд руб. Состояние самого Петрова в этом году оценивалось в $950 млн.