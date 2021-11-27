Приставы заблокировали один из счетов автодилера «Рольф»

Петров был объявлен в международный розыск и находится под заочным арестом в России. Он отрицал все обвинения и связывал дело с попыткой рейдерского захвата компании и со своей политической позицией. Будучи депутатом Госдумы от «Справедливой России» в 2007–2016 гг., Петров голосовал против ряда громких законопроектов, например о запрете на усыновление российских детей иностранцами и «пакета Яровой», финансировал некоторых оппозиционных политиков. Что касается сделки, из-за которой он стал фигурантом дела, то, по сообщению компании, она была реальной, а ее сумма определена на основании рыночной оценки.