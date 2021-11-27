Приставы заблокировали один из счетов автодилера «Рольф»
Сейчас компания работает над тем, чтобы счет был разблокирован. По словам Виноградовой, все дилерские центры «Рольф» работают в штатном режиме: автодилер продолжает продавать новые автомобили и автомобили с пробегом и занимается обслуживанием.
«Выкуп авто с пробегом со свободного рынка ограничен. С новыми автомобилями работаем стандартно», — сказала гендиректор.
Ранее Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» со ссылкой на источник сообщил, что арест произошел в рамках расследования уголовного дела в отношении владельца компании Сергея Петрова о переводе средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК РФ).
Сергей Петров стал фигурантом уголовного дела осенью 2019 г. По версии следствия, Петров в 2014 г., будучи владельцем и руководителем российских компаний ООО «Рольф», «Рольф эстейт» и кипрской «Панабел лимитед», нарушил требования закона «О валютном регулировании и валютном контроле» и незаконно перечислил деньги на счета подконтрольной ему за пределами России компании «Панабел лимитед».
Петров был объявлен в международный розыск и находится под заочным арестом в России. Он отрицал все обвинения и связывал дело с попыткой рейдерского захвата компании и со своей политической позицией. Будучи депутатом Госдумы от «Справедливой России» в 2007–2016 гг., Петров голосовал против ряда громких законопроектов, например о запрете на усыновление российских детей иностранцами и «пакета Яровой», финансировал некоторых оппозиционных политиков. Что касается сделки, из-за которой он стал фигурантом дела, то, по сообщению компании, она была реальной, а ее сумма определена на основании рыночной оценки.
В январе 2021 г. гендиректор «Рольфа» заявила, что Петров отказался от планов продавать компанию. Ранее о таких намерениях о говорил «Ведомостям».