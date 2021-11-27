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Бизнес

Приставы заблокировали один из счетов автодилера «Рольф»

Ведомости

Служба судебных приставов произвела техническую блокировку средств на одном из счетов компании «Рольф» в рамках расследования, начатого в 2019 г. Об этом РБК через пресс-службу компании заявила гендиректор автодилера Светлана Виноградова.

Сейчас компания работает над тем, чтобы счет был разблокирован. По словам Виноградовой, все дилерские центры «Рольф» работают в штатном режиме: автодилер продолжает продавать новые автомобили и автомобили с пробегом и занимается обслуживанием.

«Выкуп авто с пробегом со свободного рынка ограничен. С новыми автомобилями работаем стандартно», — сказала гендиректор.

Ранее Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» со ссылкой на источник сообщил, что арест произошел в рамках расследования уголовного дела в отношении владельца компании Сергея Петрова о переводе средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК РФ). 

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Сергей Петров стал фигурантом уголовного дела осенью 2019 г. По версии следствия, Петров в 2014 г., будучи владельцем и руководителем российских компаний ООО «Рольф», «Рольф эстейт» и кипрской «Панабел лимитед», нарушил требования закона «О валютном регулировании и валютном контроле» и незаконно перечислил деньги на счета подконтрольной ему за пределами России компании «Панабел лимитед».

Петров был объявлен в международный розыск и находится под заочным арестом в России.  Он отрицал все обвинения и связывал дело с попыткой рейдерского захвата компании и со своей политической позицией. Будучи депутатом Госдумы от «Справедливой России» в 2007–2016 гг., Петров голосовал против ряда громких законопроектов, например о запрете на усыновление российских детей иностранцами и «пакета Яровой», финансировал некоторых оппозиционных политиков. Что касается сделки, из-за которой он стал фигурантом дела, то, по сообщению компании, она была реальной, а ее сумма определена на основании рыночной оценки.

В январе 2021 г. гендиректор «Рольфа» заявила, что Петров отказался от планов продавать компанию. Ранее о таких намерениях о говорил «Ведомостям».

В октябре Банкавто назвал компанию «Рольф» автодилером с наибольшим складом автомобилей с пробегом. На начало сентября он составлял 9200 новых машин, а к концу месяца составил 9700 автомобилей. Из них 7100 авто компания размещает на своих площадках в Москве, а 2600 – в Санкт-Петербурге. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных