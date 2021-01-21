Владелец «Рольфа» передумал продавать свой бизнес

Петров все обвинения отрицал и связывал дело с попыткой рейдерского захвата компании и со своей политической позицией. Он, будучи депутатом Госдумы от «Справедливой России» в 2007–2016 гг., голосовал против ряда громких законопроектов, например о запрете на усыновление российских детей иностранцами и пакета Яровой, финансировал некоторых оппозиционных политиков Что касается сделки, из-за которой он стал фигурантом дела, то, по сообщению компании, она была реальной, а ее сумма определена на основании рыночной оценки.