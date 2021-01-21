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Владелец «Рольфа» передумал продавать свой бизнес

Ведомости

Владелец одного из крупнейших российских автодилеров «Рольф» Сергей Петров передумал продавать бизнес. Об этом сообщила журналистам на конференции РОАД (Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» ) гендиректор «Рольфа» Светлана Виноградова, передает ТАСС.

По ее словам, переговоры по продаже были прекращены еще в начале пандемии коронавируса. Эту информацию подтвердили «Ведомостям» в пресс-службе компании. «Тема с продажей закрыта. У нас было достаточно большое количество потенциальных покупателей. Шорт лист составил порядка 10 партнеров. В большей степени не российские компании», — сказала Виноградова.

О планах продать «Рольф» «Ведомостям» сообщал сам Петров. «Предложения «продай [бизнес]» поступают каждый день <...> Я не могу исключать, что кто-то пытается на этом заработать», – говорил основатель компании после обысков в офисах в ноябре 2019 г. Кипрская компания Delance Limited, подконтрольная семье бизнесмена Сергея Петрова, продаст автодилера «Рольф» одному покупателю, говорил Петров через несколько дней после публикации о возможной продаже компании.

Владелец «Рольфа» решил продать бизнес

В июне основатель автодилера Сергей Петров стал фигурантом уголовного дела

Сергей Петров стал фигурантом уголовного дела по ч. 3 ст. 193.1 УК («перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов») осенью 2019 г. По версии следствия, Петров в 2014 г., будучи фактическим владельцем и руководителем российских компаний ООО «Рольф», «Рольф Эстейт» и кипрской «Панабел Лимитед», из корыстных побуждений, нарушил требования закона «О валютном регулировании и валютном контроле» и незаконно перечислил деньги на счета подконтрольной ему за пределами России компании «Панабел лимитед».

По уголовному делу проходят четыре человека, в том числе основатель «Рольфа» Сергей Петров и член совета директоров Анатолий Кайро, который продолжает находиться под домашним арестом в Москве. Сам Петров был объявлен в международный розыск и находится под заочным арестом в России. 

Петров все обвинения отрицал и связывал дело с попыткой рейдерского захвата компании и со своей политической позицией. Он, будучи депутатом Госдумы от «Справедливой России» в 2007–2016 гг., голосовал против ряда громких законопроектов, например о запрете на усыновление российских детей иностранцами и пакета Яровой, финансировал некоторых оппозиционных политиков Что касается сделки, из-за которой он стал фигурантом дела, то, по сообщению компании, она была реальной, а ее сумма определена на основании рыночной оценки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных