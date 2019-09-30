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Экс-гендиректор «Рольфа» рассказала о сделке, ставшей основой уголовного дела

Бывший гендиректор крупнейшего в России автодилера «Рольф» Татьяна Луковецкая рассказала о сделке 2014 г., которую следствие считает частью схемы вывода средств компании за границу, сообщает Forbes.

Уголовное дело против бизнесмена Сергея Петрова завели в июне. Его заподозрили в сговоре с руководством «Рольфа», чтобы вывести средства компании на счета кипрской Panabel Limited. По версии следствия, для этого был изготовлен заведомо подложный договор о приобретении «Рольфом» у Panabel акций «Рольф эстейт», стоимость которых умышленно завысили. ФСБ оценила акции компании «Рольф эстейт» в 200 млн руб., а не в 4 млрд руб., рассказывал сам Петров. Предприниматель заявлял о невиновности и обещал оспорить в суде оценку сделки. По уголовному делу также проходят Луковецкая и гендиректор Panabel Limited Георгий Кафкалия. Суд заочно арестовал Петрова, Луковецкую и Кафкалию. Еще один фигурант – Анатолий Кайро находится под домашним арестом.

Как рассказала Forbes Луковецкая, она 18 июня стала вице-президентом по продажам и маркетингу в компании «Аурус», а уже 27 июня – фигурантом уголовного дела. Из-за этого Луковецкая приняла решение не возвращаться в Россию из отпуска в Испании, а из «Ауруса» ей пришлось уйти. Виновной она себя не считает и настаивает на законности всех действий на посту гендиректора «Рольфа». Объявление в международный розыск стало для нее неожиданностью, но она намерена отстаивать свою невиновность всеми законными способами.

«Сделка преследовала совершенно конкретные цели: во-первых, снизить издержки на поддержание избыточной корпоративной структуры, во-вторых, повысить эффективность и инвестиционную привлекательность компании», – отметила она.

По ее словам, в результате приобретения акций «Рольф эстейт» компания «Рольф» стала непосредственным владельцем дилерских центров, их земельных участков и недвижимости. Это увеличивало ее надежность в глазах инвесторов, отметила Луковецкая. При этом в справедливости цены приобретаемых акций Луковецкая не сомневалась, поскольку она была подтверждена независимым оценщиком и данными бухгалтерской отчетности. «Уголовное дело базируется на совершенно абсурдных аргументах и должно быть закрыто», – подчеркнула она.

«Рольф» – крупнейший автодилер в стране. Компания создана в 1991 г. На сегодняшний она день принадлежит семье Сергея Петрова. Дилерская сеть «Рольфа» насчитывает 62 шоурума в Москве и Санкт-Петербурге.