«Аэрофлот» объявил о возобновлении рейсов на Шри-Ланку

Ранее США, Евросоюз и ряд других государств ввели против России санкции за военную операцию в Донбассе и на Украине. Ограничения затронули в том числе авиаотрасль. В частности, 18 марта американский минторг опубликовал список из 99 эксплуатируемых российскими перевозчиками самолетов Boeing, которые нельзя заправлять и обслуживать без получения спецразрешений. В перечень попали 33 лайнера «Аэрофлота», 23 — Azur Air, 14 — Nordwind, 12 — входящего в «Волгу-Днепр» AirBridgeCargo, 12 — Utair и 5 — «Авиастар-ТУ». Также был введен запрет на поставку России самолетов и авиационных компонентов. На фоне этого один из крупнейших лизингодателей в мире в сфере гражданской авиации Aerсap объявил о прекращении сотрудничества с Россией и отзыве самолетов из нее.