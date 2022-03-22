«Аэрофлот» объявил о возобновлении рейсов на Шри-Ланку
«Полеты будут выполняться три раза в неделю на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330», — рассказали там.
Рейсы Москва — Коломбо будут осуществляться по средам, пятницам и субботам в 23:30 мск из «Шереметьево». Обратные полеты запланированы на четверг, субботу и воскресенье в 12:50.
До этого «Аэрофлот» сообщил, что с 8 марта приостановит полеты в другие страны, кроме Белоруссии, Азербайджана, Армении и Киргизии, в связи с возникновением дополнительных «препятствующих» обстоятельств. То же самое касалось рейсов компаний «Россия» и «Аврора». Однако «Аэрофлот» выполнял спецрейсы для возвращения находящихся на Шри-Ланке и в ряде других стран граждан.
Ранее США, Евросоюз и ряд других государств ввели против России санкции за военную операцию в Донбассе и на Украине. Ограничения затронули в том числе авиаотрасль. В частности, 18 марта американский минторг опубликовал список из 99 эксплуатируемых российскими перевозчиками самолетов Boeing, которые нельзя заправлять и обслуживать без получения спецразрешений. В перечень попали 33 лайнера «Аэрофлота», 23 — Azur Air, 14 — Nordwind, 12 — входящего в «Волгу-Днепр» AirBridgeCargo, 12 — Utair и 5 — «Авиастар-ТУ». Также был введен запрет на поставку России самолетов и авиационных компонентов. На фоне этого один из крупнейших лизингодателей в мире в сфере гражданской авиации Aerсap объявил о прекращении сотрудничества с Россией и отзыве самолетов из нее.
Сегодня министр транспорта России Виталий Савельев сообщил, что страна «потеряла» 78 из 1367 самолетов из-за санкций: эти суда арестовали за границей. При этом 14 марта президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий регистрировать права на иностранные самолеты, которые находятся в лизинге у отечественных компаний. Инициатива направлена на сохранение парка иностранных воздушных судов у эксплуатантов страны «для обеспечения бесперебойного функционирования деятельности в области гражданской авиации в рамках принятия антисанкционных мер».