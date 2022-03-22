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Бизнес

«Аэрофлот» объявил о возобновлении рейсов на Шри-Ланку

Ведомости

Компания «Аэрофлот» с 8 апреля вновь начнет выполнять регулярные рейсы на Шри-Ланку — в Коломбо — и обратно, сообщила пресс-служба перевозчика.

«Полеты будут выполняться три раза в неделю на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330», — рассказали там.

Рейсы Москва — Коломбо будут осуществляться по средам, пятницам и субботам в 23:30 мск из «Шереметьево». Обратные полеты запланированы на четверг, субботу и воскресенье в 12:50.

До этого «Аэрофлот» сообщил, что с 8 марта приостановит полеты в другие страны, кроме Белоруссии, Азербайджана, Армении и Киргизии, в связи с возникновением дополнительных «препятствующих» обстоятельств. То же самое касалось рейсов компаний «Россия» и «Аврора». Однако «Аэрофлот» выполнял спецрейсы для возвращения находящихся на Шри-Ланке и в ряде других стран граждан.

Ранее США, Евросоюз и ряд других государств ввели против России санкции за военную операцию в Донбассе и на Украине. Ограничения затронули в том числе авиаотрасль. В частности, 18 марта американский минторг опубликовал список из 99 эксплуатируемых российскими перевозчиками самолетов Boeing, которые нельзя заправлять и обслуживать без получения спецразрешений. В перечень попали 33 лайнера «Аэрофлота», 23 — Azur Air, 14 — Nordwind, 12 — входящего в «Волгу-Днепр» AirBridgeCargo, 12 — Utair и 5 — «Авиастар-ТУ». Также был введен запрет на поставку России самолетов и авиационных компонентов. На фоне этого один из крупнейших лизингодателей в мире в сфере гражданской авиации Aerсap объявил о прекращении сотрудничества с Россией и отзыве самолетов из нее. 

Сегодня министр транспорта России Виталий Савельев сообщил, что страна «потеряла» 78 из 1367 самолетов из-за санкций: эти суда арестовали за границей. При этом 14 марта президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий регистрировать права на иностранные самолеты, которые находятся в лизинге у отечественных компаний. Инициатива направлена на сохранение парка иностранных воздушных судов у эксплуатантов страны «для обеспечения бесперебойного функционирования деятельности в области гражданской авиации в рамках принятия антисанкционных мер».

Ранее по теме: За границей арестовали 78 самолетов российских авиакомпаний из-за санкций

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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