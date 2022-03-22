За границей арестовали 78 самолетов российских авиакомпаний из-за санкций
Российские авиакомпании окончательно «потеряли» 78 из 1367 самолетов из-за санкций: судна были арестованы за границей, сообщил ТАСС со ссылкой на министра транспорта Виталия Савельева. В российский реестр перевели почти 800 самолетов, добавил он.
«Перевели (в российский реестр. — Прим. ТАСС) почти 800 машин. Страхуем их в российской страховой компании <…> "Потеряли" 78 машин», — заявил Савельев. По его словам, на момент введения санкций у российских авиакомпаний было 1367 самолетов. 78 из них были арестованы за рубежом и уже не вернутся в Россию.
В конце февраля Евросоюз объявил запрет на продажу воздушных судов и запчастей к ним российским авиакомпаниям в рамках санкций из-за военной операции на Украине. Также было запрещено страхование и техническое обслуживание товаров, связанных с авиационной и космической отраслями. Лизинговые компании не будут заключать новые контракты с российскими компаниями и должны разорвать действующие до конца марта. Евросоюз и ряд других стран, включая Великобританию, Канаду и США, закрыли свое воздушное пространство для самолетов из России.
Ввиду происходящего Росавиация рекомендовала авиакомпаниям, самолеты которых находятся в иностранных реестрах, приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из других государств в страну — с 8 марта. ЕС еще 27 февраля закрыл воздушное пространство для российских перевозчиков.
14 марта президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий регистрировать права на иностранные самолеты, которые находятся в лизинге у отечественных компаний. Инициатива направлена на сохранение парка иностранных воздушных судов у эксплуатантов страны «для обеспечения бесперебойного функционирования деятельности в области гражданской авиации в рамках принятия антисанкционных мер».