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За границей арестовали 78 самолетов российских авиакомпаний из-за санкций

Ведомости

Российские авиакомпании окончательно «потеряли» 78 из 1367 самолетов из-за санкций: судна были арестованы за границей, сообщил ТАСС со ссылкой на министра транспорта Виталия Савельева. В российский реестр перевели почти 800 самолетов, добавил он.

«Перевели (в российский реестр. — Прим. ТАСС) почти 800 машин. Страхуем их в российской страховой компании <…> "Потеряли" 78 машин», — заявил Савельев. По его словам, на момент введения санкций у российских авиакомпаний было 1367 самолетов. 78 из них были арестованы за рубежом и уже не вернутся в Россию.

В конце февраля Евросоюз объявил запрет на продажу воздушных судов и запчастей к ним российским авиакомпаниям в рамках санкций из-за военной операции на Украине. Также было запрещено страхование и техническое обслуживание товаров, связанных с авиационной и космической отраслями. Лизинговые компании не будут заключать новые контракты с российскими компаниями и должны разорвать действующие до конца марта. Евросоюз и ряд других стран, включая Великобританию, Канаду и США, закрыли свое воздушное пространство для самолетов из России.

Ввиду происходящего Росавиация рекомендовала авиакомпаниям, самолеты которых находятся в иностранных реестрах, приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из других государств в страну — с 8 марта. ЕС еще 27 февраля закрыл воздушное пространство для российских перевозчиков.

14 марта президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий регистрировать права на иностранные самолеты, которые находятся в лизинге у отечественных компаний. Инициатива направлена на сохранение парка иностранных воздушных судов у эксплуатантов страны «для обеспечения бесперебойного функционирования деятельности в области гражданской авиации в рамках принятия антисанкционных мер».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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