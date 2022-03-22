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«Коммерсантъ» узнал о планах Red Wings вернуть Airbus собственникам

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Российская авиакомпания Red Wings планирует вернуть собственникам восемь оставшихся у нее Airbus, чтобы избежать ареста своих самолетов Sukhoi Superjet во время полетов за рубеж, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в авиаотрасли и «Ростехе».

«Совет директоров принял такое решение, осталось получить разрешение правкомиссии на вывоз», — рассказал один из собеседников издания.

По словам юристов, российские самолеты могут быть арестованы, если отечественные авиакомпании не вернут используемые ими Boeing и Airbus иностранным собственникам к 28 марта — к этой дате те обязаны забрать лайнеры в соответствии с санкциями. Ранее, 18 марта, американский минторг опубликовал список из 99 эксплуатируемых российскими перевозчиками самолетов Boeing, которые нельзя заправлять и обслуживать без получения спецразрешений. В перечень попали 33 лайнера «Аэрофлота», 23 — Azur Air, 14 — Nordwind, 12 — входящего в «Волгу-Днепр» AirBridgeCargo, 12 — Utair и 5 — «Авиастар-ТУ».

По словам источников «Коммерсанта», в будущем меры распространят на весь российский парк Boeing, а Евросоюз предпримет те же меры, что и США. Как следует из данных Росавиации на 24 февраля, топ-5 российских перевозчиков использовали свыше 490 лайнеров Airbus, Boeing и Embraer, из них Airbus — 320.

Пять собеседников газеты назвали «осторожным поводом для оптимизма» «предварительные договоренности» об открытии рублевых спецсчетов для двух лизингодателей из ОАЭ и Сингапура — DAE Capital и BOC Aviation. При реализации меры самолеты из компаний можно будет использовать на законных основаниях, однако трудности с техобслуживанием и страхованием этим не решить.

«Если перевозчики не добьются ускоренной выдачи особых разрешений, ни один контрагент в мире, ведущий расчеты в долларах, не пойдет на такие риски», — заявил один из юристов, опрошенных изданием.

В связи с санкциями президент России Владимир Путин 14 марта подписал закон, позволяющий по решению правительства страны регистрировать права на иностранные самолеты, которые находятся в лизинге у отечественных компаний. Инициатива направлена на сохранение парка иностранных воздушных судов российских перевозчиков «для обеспечения бесперебойного функционирования деятельности в области гражданской авиации в рамках принятия антисанкционных мер».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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