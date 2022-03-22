«Коммерсантъ» узнал о планах Red Wings вернуть Airbus собственникам

По словам юристов, российские самолеты могут быть арестованы, если отечественные авиакомпании не вернут используемые ими Boeing и Airbus иностранным собственникам к 28 марта — к этой дате те обязаны забрать лайнеры в соответствии с санкциями. Ранее, 18 марта, американский минторг опубликовал список из 99 эксплуатируемых российскими перевозчиками самолетов Boeing, которые нельзя заправлять и обслуживать без получения спецразрешений. В перечень попали 33 лайнера «Аэрофлота», 23 — Azur Air, 14 — Nordwind, 12 — входящего в «Волгу-Днепр» AirBridgeCargo, 12 — Utair и 5 — «Авиастар-ТУ».