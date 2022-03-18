Лизинговые компании поднимают ставки по контрактам

Источник «Ведомостей» в другом операторе напоминает, что согласно плану первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях санкций от 15 марта 2022 г. (есть в распоряжении «Ведомостей»), планируется создание механизма «постепенной адаптации процентных ставок по выданным кредитам с плавающими ставками к изменениям КС Банка России». 17 марта премьер–министр Михаил Мишустин сообщил на заседании Правительства, что кабинет министров в целом поддерживает предложение Минэкономразвития о помощи заемщикам коммерческих банков с кредитами с плавающей ставкой (для них ставку предлагается зафиксировать по состоянию на 27 февраля, до объявления ЦБ о повышении КС до 20%). Такую же схему было бы логично применить и для лизинговых контрактов, считает собеседник «Ведомостей» в операторской компании. Он добавил, что ни ГТЛК, ни ВТБ, ни другие лизинговые компании не умеют оперировать вагонным парком. «Поэтому не ясно, где будут храниться вагоны, и что лизинговые компании будут с ними делать в случае возврата из–за невозможности вносить повышенные платежи», – говорит источник.