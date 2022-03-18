Лизинговые компании поднимают ставки по контрактам

Лизинговые компании поднимают ставки по контрактамПод ударом в первую очередь окажутся операторы вагонов и авиация
Лизинговые компании намерены пересмотреть ставки для клиентов из–за резкого увеличения ключевой ставки (КС) Банком России, которая выросла в конце февраля с 9,5 до 20%, выяснили «Ведомости».
В ближайшее время это сделают как минимум «ВТБ Лизинг», «ПСБ Лизинг» и Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК). Не исключает повышение ставок также «Росбанк Лизинг», сообщил представитель Росбанка. Изменения подписанных контрактов и тех, по которым поставка техники уже произошла, не будет, заверил он. Представитель Промсвязьбанка уточнил, что «пересмотр будет только по контрактам с плавающей ставкой».
«ВТБ Лизинг» намекал на возможное повышение ставок на своей странице в Instagram. «В условиях, когда КС растет, аналогично повышается лизинговая ставка», – сообщал он. Представитель компании отказался от комментариев. Но источник в компании–лизингополучателя подтвердил «Ведомостям», что «ВТБ Лизинг» планирует повышение ставок «как по новым, так и по ранее заключенным контрактам с плавающей ставкой».
В четверг, 17 марта, крупнейшая в России лизинговая компания ГТЛК официально объявила о повышении ставок с апреля 2022 г. Речь идет как о новых контрактах, так и уже заключенных, уточнили «Ведомостям» в компании. На сколько вырастут ставки для лизингополучателей, в ГТЛК не уточняют. «Платежи ГТЛК банкам–кредиторам в связи с пересчетом [после увеличения ключевой ставки ЦБ] увеличились с 2 до 4 млрд руб. ежемесячно. Дополнительный объем выплат до конца года оценивается в 38 млрд руб.», – говорится в релизе. По итогам 2021 г. лизинговый портфель ГТЛК достиг 1,4 трлн руб., по этому показателю она значительно опережает конкурентов. Более 90% в портфеле ГТЛК приходится на авиационный (33%), железнодорожный (34%) и водный транспорт (28%).
Развитие лизинга водного транспорта субсидируется из бюджета. В конце 2021 г. ГТЛК докапитализировали на 14,6 млрд руб. для пролонгации запущенной в 2018 г. программы некоммерческого лизинга судов. На конец 2021 г. парк ГТЛК с учетом законтрактованной техники насчитывал 201 водное судно, из которых около 44% составляют сухогрузы. Для ГТЛК сейчас судостроительный завод «Красное Сормово» (входит в ОСК) строит 11 сухогрузов проекта RSD59, стартовая цена контракта составляла 12,8 млрд руб. (финальная сумма и заказчик не раскрывались). Но эти суда должны быть переданы заказчику только в 2022 г. Источник «Ведомостей» в судоходной компании поясняет, что расчет по строящимся судам происходит между лизинговой компанией и судостроителями напрямую, лизингополучатель в этих отношения не участвует.
Гендиректор «Росагролизинга» Павел Косов передал через представителя, что пересмотра ставок не планируется. Другие крупные лизинговые компании не ответили на запросы «Ведомостей» либо отказались от комментариев.
Авиация не вывозит лизинг
По данным агентства Cirium, подавляющее количество (822 из 981) самолетов, задействованных в коммерческих авиаперевозках в РФ, находятся в лизинге. На конец 2021 г. парк ГТЛК насчитывал 305 самолетов и вертолетов с учетом уже законтрактованных машин, сообщается на ее сайте.
Теоретически повышение рублевых лизинговых платежей ГТЛК не должно касаться самолетов семейства Boeing и Airbus, поскольку по ним финансирование осуществляется в долларах, говорят собеседники «Ведомостей» в авиакомпании и лизинговой компании из топ–10. Это подтверждает источник «Ведомостей», близкий к ГТЛК: «повышение не затронет валютный лизинг, во всяком случае пока».
Собеседник «Ведомостей» в одной из российских авиакомпаний уточняет, что рублевые платежи идут за ближнемагистральные Sukhoi Superjet (SSJ100), а также вертолеты Ми–8 и «Ансат». В декабре 2021 г. ГТЛК сообщала, что с 2015 г. в рамках программ некоммерческого лизинга авиатехники (по ней компания поставляет все российские ВС) перевозчикам передано 46 самолетов SSJ100, 88 вертолетов «Ми–8», 32 – «Ансат» и 19 самолетов L–410.
Лайнеры Superjet поставлялись Red Wings, «Якутии», «Ираэро», «Азимуту», «Ямал» и др. У «Аэрофлота» также есть такие самолеты, но они поставлялись другими лизингодателями (материнская компания сейчас передает их дочерней АК «Россия» по утвержденной в 2020 г. новой стратегии группы). «Ведомости» направили запросы в авиакомпании.
По словам источника «Ведомостей», в случае с SSJ100 речь, как правило, идет об операционном лизинге, который по сути является долгосрочной арендой ВС. «В таких контрактах ставки фиксированы», – утверждает он. В финансовый лизинг с плавающей ставкой, когда ВС переходит в собственность лизингополучателя по истечении договора, отдают в основном вертолеты. Вертолеты Ми–8, включая современные версии Ми–8АМТ/МТВ, составляют основу российской вертолетной авиации, их выпущено более 12000 штук. Легкие вертолеты «Ансат» используются преимущественно в качестве санитарной авиации.
Крупнейшим вертолетным оператором в России является «ЮТэйр – Вертолетные услуги» (дочка «ЮТэйр») с флотом более 320 машин. Другие крупные эксплуатанты вертолетной техники – «Газпром авиа» и «Национальная служба санавиации» (принадлежит Ростеху). На момент публикации в компаниях не ответили на запросы «Ведомостей».
Источник в одном из вертолетных операторов говорит, что рост ставок лизинга чреват дефолтами и «коллапсом вертолетной индустрии». Он, в частности, указывает на то, что все госконтракты на 2022 г. на услуги санитарной авиации, под которые техника бралась компаниями в лизинг, разыграны еще до повышения ключевой ставки ЦБ. «Перезаключить их на новых условиях не получится: у регионов нет денег. Но и выполнять полеты по старым расценкам можно только себе в убыток», – говорит он. Собеседник добавляет, что количество вертолетных работ, в том числе связанных с нефтегазовым сектором (вывоз вахтовиков, фотосъемка и др.), в 2020 и 2021 гг. уже сократилось из–за коронавируса на 15-20%.
Санкции Евросоюза, США и ряда других стран из-за проведения Россией военной спецоперации на Украине уже создали серьезные риски для российской авиации. Зарубежным производителям, включая Boeing и Airbus, запретили поставки техники в РФ, продажу запчастей и сервис. Кроме того, лизинговые компании начали требовать возврата ВС, а власти Бермудских островов отозвали у самолетов сертификаты летной годности (на конец февраля 2022 г. у российских авиакомпаний было 768 самолетов с бермудской регистрацией).
Эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов называет санкции, введенные против российской авиаотрасли, «беспрецедентными». «Риски банкротства авиакомпаний сейчас очень высоки», – констатирует он. Младший директор рейтингов НРА Алла Юрова соглашается, что в текущей ситуации рост лизинговых платежей по действующим контрактам «может фатальным образом сказаться на бизнесе авиакомпаний». Борисов добавляет, что Правительству необходимо сформировать комплекс антикризисных мер для авиаотрасли, в рамках которого должна быть обеспечена устойчивость ГТЛК.
Ж/д–технику пускают под откос
По данным «Infoline–аналитики», российский парк магистральных грузовых вагонов составляет 1,2 млн единиц, из которых лизинговыми компаниями передано в финансовый и операционный лизинг порядка 800 тыс. штук. На конец 2021 г. только парк ГТЛК (с учетом законтрактованной техники) насчитывал 101 тыс. единиц, включая полувагоны, крытые вагоны, цистерны и проч.
Заместитель гендиректора УК «НТС» (управляющая компания «Нефтетранссервиса») Юлия Лощакова отмечает, что рынок грузовых железнодорожных вагонов, ввиду высокой стоимости и массовости покупки подвижного состава, сильно зависит от лизингового финансирования. Она добавляет, что формула «ключевая ставка ЦБ +%» на рынке лизинга в последние годы использовалась повсеместно. «Рост ключевой ставки <...> отражается на структуре лизинговых платежей и негативно сказывается на операторах. Но также затрагивает и потребителей их услуг, с которыми придется разделить дополнительную финансовую нагрузку», – говорит она.
«Ведомости» также направили запросы другим крупнейшим операторам подвижного состава, включая «Федеральную грузовую компанию» (входит в РЖД), «Первую грузовую компанию», «Новотранс», «Модум–Транс», а также в отраслевую ассоциацию Союз операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ).
По словам источника в крупной компании–операторе ставки по лизинговому контракту на железнодорожный подвижной сейчас находятся в диапазоне 11–12% в год. После увеличения ставки ЦБ он ожидает роста не менее чем до 23% и увеличения текущих платежей за подвижной состав «минимум вдвое». Собеседник подчеркивает, что в последние годы прирост вагонного парка операторов осуществляется именно за счет лизинга.
Источник «Ведомостей» в другом операторе напоминает, что согласно плану первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях санкций от 15 марта 2022 г. (есть в распоряжении «Ведомостей»), планируется создание механизма «постепенной адаптации процентных ставок по выданным кредитам с плавающими ставками к изменениям КС Банка России». 17 марта премьер–министр Михаил Мишустин сообщил на заседании Правительства, что кабинет министров в целом поддерживает предложение Минэкономразвития о помощи заемщикам коммерческих банков с кредитами с плавающей ставкой (для них ставку предлагается зафиксировать по состоянию на 27 февраля, до объявления ЦБ о повышении КС до 20%). Такую же схему было бы логично применить и для лизинговых контрактов, считает собеседник «Ведомостей» в операторской компании. Он добавил, что ни ГТЛК, ни ВТБ, ни другие лизинговые компании не умеют оперировать вагонным парком. «Поэтому не ясно, где будут храниться вагоны, и что лизинговые компании будут с ними делать в случае возврата из–за невозможности вносить повышенные платежи», – говорит источник.
Лощакова из НТС добавляет, что в настоящее время компаниями–членами СОЖТ проводится оценка возможных вариантов минимизации финансовых потерь и вырабатываются решения «по нивелированию последствий повышения КС для сохранения всех реализуемых программ обновления подвижного состава».
Гендиректор «Infoline–аналитики» Михаил Бурмистров называет меру по увеличению ставок лизинговыми компаниями вынужденной и добавляет, что они будут снижаться вслед за ставок рефинансирования ЦБ. «Тем, кто не сможет финансировать выросшие платежи, предложат условия по реструктуризации», – считает он.
Как действовать бизнесу
Главный редактор отраслевого портала «Федерация лизинга» Алексей Екимовский напоминает, что сотрудничество с ГТЛК «позиционировалось как государственная поддержка участников транспортной отрасли». «Теперь же выясняется, что во главе угла стоят финансовые интересы лизингодателя, – возмущается он. – Резкий рост ставок может привести к дефолтам и изъятию имущества у предпринимателей». По его мнению, клиенты ГТЛК имеют полное право жаловаться в вышестоящие органы (компанией владеет РФ в лице Минтранса), а также обращаться в суд.
Лизингодатель может в одностороннем порядке повышать размер лизинговых платежей, если такое право предусмотрено в договоре, возражает адвокат Forward Legal Тимур Тажиров. Он также напоминает, что и сами лизинговые компании часто приобретают технику на кредитные средства коммерческих банков с плавающими ставками. Если в договоре изначально указана плавающая ставка, то оспорить условия в суде, по мнению юриста, скорее всего не получится.
Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов добавляет, что лизинговый договор – это обычная гражданско–правовая сделка, в которой стороны действительно могут предусмотреть возможность и случаи увеличения платы в одностороннем порядке. «Но несмотря на законность такого условия, Верховный суд РФ не раз указывал на то, что при рассмотрении споров по договорам, в которых есть очевидно более сильная сторона, судам надлежит проверять бумаги на предмет признаков злоупотребления правом», – говорит Данилов. Если суд установит «признаки нечестной игры», т.е. отсутствия у слабой стороны реальной возможности отказаться от конкретного условия в договоре, то такое условие, по словам юриста, все же может быть признано недействительным.
«Ведомости» также направили запросы в Минтранс, Минэкономразвития и пресс–службу Правительства.
В подготовке материала участвовала Софья Шелудченко