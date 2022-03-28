ЕС начал применять «правило 50%» в санкциях против России

Как указывает издание, одновременно с Еврокомиссией свое разъяснение опубликовало британское Управление по имплементации финансовых санкций. Там указали, что регулятор не будет просто суммировать доли подсанкционных лиц и смотреть, превышает ли совокупная доля 50%. Даже если лица, находящиеся под британскими санкциями, в совокупности владеют более половины акций (притом что каждому из них принадлежит менее 50%), на такую компанию не будет по умолчанию распространяться заморозка активов.