ЕС начал применять «правило 50%» в санкциях против России
«Правило 50%» было введено подразделением минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC). Оно подразумевает, что если физическое или юридическое лицо, внесенное в санкционный список Specially Designated Nationals (список организаций, физлиц, которым запрещено заниматься бизнесом на территории страны), владеет 50% или более в любой компании, то последняя автоматически подпадает под те же санкции, даже если не фигурирует ни в каких санкционных списках.
«Необходимо смотреть на совокупное владение компанией. Если одно лицо из санкционного списка владеет 30% компании, а другое подсанкционное лицо — 25%, то такая компания должна рассматриваться как находящаяся в совместной собственности и под совместным контролем подсанкционных лиц. Соответственно, сделки с такой компанией могут считаться косвенным предоставлением активов и экономических ресурсов лицам из санкционного списка», — цитирует издание разъяснение Еврокомиссии.
На 27 марта в списке попавших под блокирующие санкции Евросоюза находилось 877 физлиц и еще 62 организации. Туда попали крупнейшие российские бизнесмены, политики и др. Среди них — президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, глава МИД РФ Сергей Лавров, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, депутаты Госдумы и члены Совфеда, а также около 20 крупнейших российских бизнесменов, включая Геннадия Тимченко, Алексея Мордашова, Андрея Мельниченко, Алишера Усманова, Михаила Фридмана, Романа Абрамовича, Дмитрия Пумпянского, Алексея Кузьмичева, Петра Авена, Александра Пономаренко и др. Блокирующие санкции подразумевают заморозку активов на территории Евросоюза.
Как указывает издание, одновременно с Еврокомиссией свое разъяснение опубликовало британское Управление по имплементации финансовых санкций. Там указали, что регулятор не будет просто суммировать доли подсанкционных лиц и смотреть, превышает ли совокупная доля 50%. Даже если лица, находящиеся под британскими санкциями, в совокупности владеют более половины акций (притом что каждому из них принадлежит менее 50%), на такую компанию не будет по умолчанию распространяться заморозка активов.
Ранее сегодня Европейская комиссия призвала страны — члены ЕС незамедлительно отменить существующие программы предоставления гражданства в обмен на инвестиции в экономику. Еврокомиссия рекомендовала правительствам ЕС проверить, не получили ли европейское гражданство инвесторы из России и Белоруссии, попавшие в санкционные списки в связи с военной операцией на Украине, и аннулировать их разрешения на проживание. Кроме того, рекомендуется приостановить выдачу новых «золотых паспортов» для граждан обеих стран.