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Бизнес

Decathlon приостановит деятельность в России

Ведомости

Французская сеть спортивных гипермаркетов Decathlon объявила о приостановке деятельности в России на фоне западных санкций, введенных в ответ на военную операцию на Украине.

«Decathlon вынуждена приостановить работу своих магазинов [в России]», — говорится в сообщении на сайте ритейлера. В компании отметили, что будут соблюдать санкции, из-за которых условия поставок товаров в Россию «больше не выполняются». Decathlon также обещает продолжить поддерживать 2500 своих российских сотрудников.

Первый магазин сети в России открылся в 2006 г. в Московской области. Всего в России был открыт 61 магазин Decathlon, 22 из них располагаются в Москве и Подмосковье. Decathlon принадлежит семье Мюлье, которая владеет также сетями гипермаркетов Auchan и магазинов для дома Leroy Merlin. Последние продолжают работать в штатном режиме. На прошлой неделе глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал к бойкоту Auchan, Leroy Merlin и Decathlon в связи с тем, что они не уходят с российского рынка.

США, Евросоюз, Великобритания и некоторые другие государства за последний месяц ввели в отношении России масштабные экономические санкции, которые коснулись в том числе запрета на экспорт ряда товаров. На этом фоне уже более 450 иностранных компаний, по данным Йельского университета, объявили о полной или временной остановке работы на российском рынке.

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников назвал основной причиной приостановки деятельности иностранных компаний проблемы с логистикой. Он также сказал, что в министерстве понимают предприятия, заморозившие свои инвестиции в Россию на фоне давления.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных