Decathlon приостановит деятельность в России
Французская сеть спортивных гипермаркетов Decathlon объявила о приостановке деятельности в России на фоне западных санкций, введенных в ответ на военную операцию на Украине.
«Decathlon вынуждена приостановить работу своих магазинов [в России]», — говорится в сообщении на сайте ритейлера. В компании отметили, что будут соблюдать санкции, из-за которых условия поставок товаров в Россию «больше не выполняются». Decathlon также обещает продолжить поддерживать 2500 своих российских сотрудников.
Первый магазин сети в России открылся в 2006 г. в Московской области. Всего в России был открыт 61 магазин Decathlon, 22 из них располагаются в Москве и Подмосковье. Decathlon принадлежит семье Мюлье, которая владеет также сетями гипермаркетов Auchan и магазинов для дома Leroy Merlin. Последние продолжают работать в штатном режиме. На прошлой неделе глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал к бойкоту Auchan, Leroy Merlin и Decathlon в связи с тем, что они не уходят с российского рынка.
США, Евросоюз, Великобритания и некоторые другие государства за последний месяц ввели в отношении России масштабные экономические санкции, которые коснулись в том числе запрета на экспорт ряда товаров. На этом фоне уже более 450 иностранных компаний, по данным Йельского университета, объявили о полной или временной остановке работы на российском рынке.
Ранее министр экономического развития России Максим Решетников назвал основной причиной приостановки деятельности иностранных компаний проблемы с логистикой. Он также сказал, что в министерстве понимают предприятия, заморозившие свои инвестиции в Россию на фоне давления.