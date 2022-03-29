Decathlon приостановит деятельность в России

Первый магазин сети в России открылся в 2006 г. в Московской области. Всего в России был открыт 61 магазин Decathlon, 22 из них располагаются в Москве и Подмосковье. Decathlon принадлежит семье Мюлье, которая владеет также сетями гипермаркетов Auchan и магазинов для дома Leroy Merlin. Последние продолжают работать в штатном режиме. На прошлой неделе глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал к бойкоту Auchan, Leroy Merlin и Decathlon в связи с тем, что они не уходят с российского рынка.