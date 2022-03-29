Johnson & Johnson прекратит поставки средств личной гигиены в Россию
Американский фармацевтический гигант Johnson & Johnson приостанавливает поставки средств личной гигиены в России в связи с ситуацией на Украине, сообщает пресс-служба компании. Поставки лекарств и медицинских изделий в Россию будут продолжены.
J&J также увеличит вдвое (до $10 млн) пожертвования на гуманитарную помощь украинским беженцам. В начале марта компания приостановила клинические исследования, рекламу и инвестиции в России в ответ на военную операцию на Украине.
С начала боевых действий J&J пожертвовала $5 млн Международному комитету спасения и Красному Кресту на оказание гуманитарной помощи беженцам в приграничных с Украиной странах. Компания также продолжает оказывать поддержку своим сотрудникам и их семьям на Украине. Сюда входят меры по сохранению занятости, а также предоставление транспорта, жилья и финансовой помощи.
J&J инвестирует в разработки в сфере медицинских технологий и передовых методов лечения, производит изделия медицинского назначения и оборудование, лекарственные средства, а также товары для гигиены и здоровья. В последнем сегменте в портфель брендов компании входят марки Clean & Clear, Johnson's, O.B., Stayfree, Carefree, Neutrogena и др.
Несмотря на то что западные санкции не затрагивают поставки лекарств, за последний месяц ряд медицинских компаний приостановили или ограничили свою деятельность в России. Первой стала американская Eli Lilly, которая объявила, что будет завозить в Россию только жизненно важные лекарства. Gilead также приостановила все бизнес-операции, не связанные с жизненно важными лекарствами. Pfizer, Bayer, Gilead, Novartis, MSD, Sanofi и AbbVie продолжили поставки, но ввели иные ограничения, включая приостановку инвестиций или клинических исследований.