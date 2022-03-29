Johnson & Johnson прекратит поставки средств личной гигиены в Россию

Несмотря на то что западные санкции не затрагивают поставки лекарств, за последний месяц ряд медицинских компаний приостановили или ограничили свою деятельность в России. Первой стала американская Eli Lilly, которая объявила, что будет завозить в Россию только жизненно важные лекарства. Gilead также приостановила все бизнес-операции, не связанные с жизненно важными лекарствами. Pfizer, Bayer, Gilead, Novartis, MSD, Sanofi и AbbVie продолжили поставки, но ввели иные ограничения, включая приостановку инвестиций или клинических исследований.