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Johnson & Johnson прекратит поставки средств личной гигиены в Россию

Ведомости

Американский фармацевтический гигант Johnson & Johnson приостанавливает поставки средств личной гигиены в России в связи с ситуацией на Украине, сообщает пресс-служба компании. Поставки лекарств и медицинских изделий в Россию будут продолжены.

J&J также увеличит вдвое (до $10 млн) пожертвования на гуманитарную помощь украинским беженцам. В начале марта компания приостановила клинические исследования, рекламу и инвестиции в России в ответ на военную операцию на Украине.

С начала боевых действий J&J пожертвовала $5 млн Международному комитету спасения и Красному Кресту на оказание гуманитарной помощи беженцам в приграничных с Украиной странах. Компания также продолжает оказывать поддержку своим сотрудникам и их семьям на Украине. Сюда входят меры по сохранению занятости, а также предоставление транспорта, жилья и финансовой помощи.

J&J инвестирует в разработки в сфере медицинских технологий и передовых методов лечения, производит изделия медицинского назначения и оборудование, лекарственные средства, а также товары для гигиены и здоровья. В последнем сегменте в портфель брендов компании входят марки Clean & Clear, Johnson's, O.B., Stayfree, Carefree, Neutrogena и др.

Несмотря на то что западные санкции не затрагивают поставки лекарств, за последний месяц ряд медицинских компаний приостановили или ограничили свою деятельность в России. Первой стала американская Eli Lilly, которая объявила, что будет завозить в Россию только жизненно важные лекарства. Gilead также приостановила все бизнес-операции, не связанные с жизненно важными лекарствами. Pfizer, Bayer, Gilead, Novartis, MSD, Sanofi и AbbVie продолжили поставки, но ввели иные ограничения, включая приостановку инвестиций или клинических исследований.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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