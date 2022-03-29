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Основной акционер «Полюса» перенесет юрлицо в Россию

Ведомости

Кипрская Wandle Holdings Limited, которая владеет 76,34% золотодобывающей компании «Полюс», намерена перерегистрироваться в РФ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Центробанка и ЕГРЮЛ. 

Там сказано, что международная компания «Вандл Холдингс Лимитед» зарегистрирована в конце марта в порядке редомициляции на острове Русский в Приморье.

Редомициляция — это одна из форм реорганизации юридического лица, при которой меняется юрисдикция (страна регистрации) и юридический адрес компании.

24 марта «Полюс» сообщила, что пакет из 76,31% акций компании перешел от Polyus Gold International (PGIL), зарегистрированной на острове Джерси, к кипрской Wandle.

«Полюс» — крупнейшая российская золотодобывающая компания. Разрабатывает рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных