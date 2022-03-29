Основной акционер «Полюса» перенесет юрлицо в Россию
Там сказано, что международная компания «Вандл Холдингс Лимитед» зарегистрирована в конце марта в порядке редомициляции на острове Русский в Приморье.
Редомициляция — это одна из форм реорганизации юридического лица, при которой меняется юрисдикция (страна регистрации) и юридический адрес компании.
24 марта «Полюс» сообщила, что пакет из 76,31% акций компании перешел от Polyus Gold International (PGIL), зарегистрированной на острове Джерси, к кипрской Wandle.
«Полюс» — крупнейшая российская золотодобывающая компания. Разрабатывает рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии.