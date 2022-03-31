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Сервис такси «Ситимобил» прекратит работу с 15 апреля

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«Ситимобил» прекратит работу 15 апреля 2022 г., сообщает пресс-служба компании. До этого момента приложение продолжит работать в штатном режиме и останется доступным для заказа такси и доставки, поиска и аренды электросамокатов. Водители партнеров также будут получать заказы в приложении «Ситистарт».

В компании заверили, что все обязательства перед сотрудниками и партнерами будут выполнены в полном объеме в рамках действующего законодательства.

Ситимобил был создан в 2007 г. как традиционный оператор такси и с тех пор стал предоставлять услуги агрегатора такси, каршеринга, аренды электросамокатов и курьерской доставки.

Компания работает более чем в 80 городах России и занимает второе место по количеству онлайн-заказов поездок в Москве (после «Яндекс.Такси») и в большинстве городов присутствия. За 15 лет работы пользователи «Ситимобила» сделали более 740 млн заказов такси и более 1,3 млн раз вызвали такси другому пользователю.

«Ситимобил» входит в совместное предприятие VK и Сбербанка в области транспорта и доставки еды — «О2О Холдинг». 11 марта оба акционера приняли решение закрыть сервис, причины тогда не раскрывались.

Гендиректор «Ситимобила» Виталий Бедарев сообщил сотрудникам компании, что акционеры отказались от дальнейших инвестиций в компанию, писал РБК со ссылкой на участников встречи. По их словам, глава «Ситимобила» говорил о том, что компании удалось достичь почти 30-процентной доли в отдельных городах, однако этого оказалось недостаточно, чтобы стать прибыльной. Источник Forbes, близкий к «Ситимобил», рассказал, что решение о закрытии компании принял глава VK Владимир Кириенко, так как она считается убыточным активом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных