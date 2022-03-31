Сервис такси «Ситимобил» прекратит работу с 15 апреля

Гендиректор «Ситимобила» Виталий Бедарев сообщил сотрудникам компании, что акционеры отказались от дальнейших инвестиций в компанию, писал РБК со ссылкой на участников встречи. По их словам, глава «Ситимобила» говорил о том, что компании удалось достичь почти 30-процентной доли в отдельных городах, однако этого оказалось недостаточно, чтобы стать прибыльной. Источник Forbes, близкий к «Ситимобил», рассказал, что решение о закрытии компании принял глава VK Владимир Кириенко, так как она считается убыточным активом.