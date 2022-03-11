Сервис такси «Ситимобил» объявил о прекращении работы

Оборот сервиса за 2021 г. составлял 54 млрд руб., что на 17% больше, чем в 2020 г. «Ситимобил» работает в 70 городах России, в компании работает больше 1000 человек, говорится на сайте. В дни высокого спроса компания выполняла по 540 000 поездок в день.