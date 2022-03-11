Сервис такси «Ситимобил» объявил о прекращении работы
Акционеры «Ситимобила» (VK и Сбербанк) приняли решение о прекращении деятельности сервиса такси в России. Об этом «Ведомостям» заявил представитель сервиса. При этом каршеринг «Ситидрайв» продолжит свою работу.
«Акционеры сервиса городской мобильности "Ситимобил" приняли решение о прекращении деятельности компании. Все обязательства перед сотрудниками и партнерами будут выполнены в полном объеме в рамках действующего законодательства», — говорится в сообщении.
О причинах закрытия сервиса в комментарии не уточняется. Представитель VK от дальнейших комментариев отказался.
Гендиректор «Ситимобила» Виталий Бедарев в письме сотрудникам (есть у «Ведомостей») сообщил, что 14 марта руководство компании планирует провести встречу с сотрудниками и в дальнейшем обсудить «организационные вопросы и следующие шаги».
«Ситимобил» входит в совместное предприятие VK и Сбербанка в области транспорта и доставки еды — «О2О Холдинг». Он был основан в 2007 г. Оганесом Аракеляном и Владиславом Абрамяном, сервис изначально являлся традиционным оператором такси в Москве. В 2010 г. компания развивала мобильное приложение.
В 2018 г. в «Ситимобил» инвестировали VK (тогда Mail.ru Group) и «Мегафон», получив 18% и 15% в компании соответственно. Позже, в 2019 г., «Ситимобил» вошел в совместное предприятие VK и Сбербанка, которым принадлежит по 45% в «О2О Холдинге». В рамках развития мультимодальной транспортной платформы «Ситимобил» интегрировал в пользовательское приложение электросамокаты Urent.
Оборот сервиса за 2021 г. составлял 54 млрд руб., что на 17% больше, чем в 2020 г. «Ситимобил» работает в 70 городах России, в компании работает больше 1000 человек, говорится на сайте. В дни высокого спроса компания выполняла по 540 000 поездок в день.