Газета
Бизнес

Сервис такси «Ситимобил» объявил о прекращении работы

Ведомости

Акционеры «Ситимобила» (VK и Сбербанк) приняли решение о прекращении деятельности сервиса такси в России. Об этом «Ведомостям» заявил представитель сервиса. При этом каршеринг «Ситидрайв» продолжит свою работу.

«Акционеры сервиса городской мобильности "Ситимобил" приняли решение о прекращении деятельности компании. Все обязательства перед сотрудниками и партнерами будут выполнены в полном объеме в рамках действующего законодательства», — говорится в сообщении.

О причинах закрытия сервиса в комментарии не уточняется. Представитель VK от дальнейших комментариев отказался. 

Гендиректор «Ситимобила» Виталий Бедарев в письме сотрудникам (есть у «Ведомостей») сообщил, что 14 марта руководство компании планирует провести встречу с сотрудниками и в дальнейшем обсудить «организационные вопросы и следующие шаги». 

«Ситимобил» входит в совместное предприятие VK и Сбербанка в области транспорта и доставки еды — «О2О Холдинг». Он был основан в 2007 г. Оганесом Аракеляном и Владиславом Абрамяном, сервис изначально являлся традиционным оператором такси в Москве. В 2010 г. компания развивала мобильное приложение. 

В 2018 г. в «Ситимобил» инвестировали VK (тогда Mail.ru Group) и «Мегафон», получив 18% и 15% в компании соответственно. Позже, в 2019 г., «Ситимобил» вошел в совместное предприятие VK и Сбербанка, которым принадлежит по 45% в «О2О Холдинге». В рамках развития мультимодальной транспортной платформы «Ситимобил» интегрировал в пользовательское приложение электросамокаты Urent.

Оборот сервиса за 2021 г. составлял 54 млрд руб., что на 17% больше, чем в 2020 г. «Ситимобил» работает в 70 городах России, в компании работает больше 1000 человек, говорится на сайте. В дни высокого спроса компания выполняла по 540 000 поездок в день. 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных