Мировой рынок M&A сократился почти на треть в I квартале
Мировой рынок слияний и поглощений (M&A) по итогам I квартала 2022 г. сократился на 29% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г., пишет Barron's со ссылкой на данные Dealogic.
В январе — марте текущего года в мире было объявлено о 6436 сделках M&A по сравнению с 9022 в начале прошлого года. Общая сумма транзакций по таким сделкам за это же время упала с $1,4 трлн до $989,4 млрд. Снижение как в количественном, так и в денежном выражении наблюдалось и в США: там в I квартале количество сделок уменьшилось с 2384 до 1958, а их общая стоимость — с $685,4 млрд до $503,5 млрд.
Заметно сократилось количество слияний через SPAC, на которые в прошлом году приходилось около 20% сделок M&A в США. С начала года по конец марта было зафиксировано лишь 16 таких сделок, их общая сумма составила $7,6 млрд. Это на 78% меньше, чем в аналогичный период прошлого года — 74 сделки через SPAC на сумму $173,2 млрд.
«Активность на рынке слияний и поглощений несколько замедлится по сравнению с прошлым годом, поскольку волатильность на финансовых рынках вносит элемент неопределенности», — заявил вице-председатель японского холдинга Nomura Джонатан Раунер. Он добавил, что в условиях роста процентных ставок и волатильности на фондовом рынке становится все труднее оценивать бизнес и делать публичные компании частными.
Прошлый год стал рекордным по объему сделок: по данным консалтинговой компании Bain & Company, объем слияний и поглощений достиг $5,9 трлн.