Мировой рынок M&A сократился почти на треть в I квартале

В январе — марте текущего года в мире было объявлено о 6436 сделках M&A по сравнению с 9022 в начале прошлого года. Общая сумма транзакций по таким сделкам за это же время упала с $1,4 трлн до $989,4 млрд. Снижение как в количественном, так и в денежном выражении наблюдалось и в США: там в I квартале количество сделок уменьшилось с 2384 до 1958, а их общая стоимость — с $685,4 млрд до $503,5 млрд.