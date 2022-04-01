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Мировой рынок M&A сократился почти на треть в I квартале

Ведомости

Мировой рынок слияний и поглощений (M&A) по итогам I квартала 2022 г. сократился на 29% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г., пишет Barron's со ссылкой на данные Dealogic.

В январе — марте текущего года в мире было объявлено о 6436 сделках M&A по сравнению с 9022 в начале прошлого года. Общая сумма транзакций по таким сделкам за это же время упала с $1,4 трлн до $989,4 млрд. Снижение как в количественном, так и в денежном выражении наблюдалось и в США: там в I квартале количество сделок уменьшилось с 2384 до 1958, а их общая стоимость — с $685,4 млрд до $503,5 млрд.

Заметно сократилось количество слияний через SPAC, на которые в прошлом году приходилось около 20% сделок M&A в США. С начала года по конец марта было зафиксировано лишь 16 таких сделок, их общая сумма составила $7,6 млрд. Это на 78% меньше, чем в аналогичный период прошлого года — 74 сделки через SPAC на сумму $173,2 млрд.

«Активность на рынке слияний и поглощений несколько замедлится по сравнению с прошлым годом, поскольку волатильность на финансовых рынках вносит элемент неопределенности», — заявил вице-председатель японского холдинга Nomura Джонатан Раунер. Он добавил, что в условиях роста процентных ставок и волатильности на фондовом рынке становится все труднее оценивать бизнес и делать публичные компании частными.

Прошлый год стал рекордным по объему сделок: по данным консалтинговой компании Bain & Company, объем слияний и поглощений достиг $5,9 трлн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных