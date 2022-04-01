Датский производитель холодильных установок Danfoss объявил об уходе из России

Danfoss была основана в 1933 г., компания начала работать в России с 1993 г. Она производит промышленные холодильные и тепловые установки. Выручка компании в 2021 г. выросла на 29% — до 7,5 млрд евро, чистая прибыль за 2021 г. увеличилась на 45 % и составила 631 млн евро.