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Бизнес

Датский производитель холодильных установок Danfoss объявил об уходе из России

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Датский производитель холодильного промышленного оборудования — группа Danfoss — уходит с российского и белорусского рынков. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление компании.

«После приостановки наших деловых операций в России 28 февраля и в Белоруссии 4 марта мы постоянно оценивали ситуацию. Учитывая последствия санкций, сбои в цепочке поставок и другие проблемы с логистикой, мы решили инициировать контролируемый выход из России и Белоруссии», — говорится в сообщении.

Danfoss была основана в 1933 г., компания начала работать в России с 1993 г. Она производит промышленные холодильные и тепловые установки. Выручка компании в 2021 г. выросла на 29% — до 7,5 млрд евро, чистая прибыль за 2021 г. увеличилась на 45 % и составила 631 млн евро.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных