Генеральный директор «Яндекса» Елена Бунина покидает свою должность
Елена Бунина покидает должность генерального директора «Яндекса», сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
Издание The Bell также сообщает, что Бунина уехала из страны еще в конце февраля и работает в израильском офисе «Яндекса». В распоряжении редакции есть ее сообщение на внутреннем форуме компании, в котором она заявила, что не собирается возвращаться в Россию.
15 марта «Яндекс» объявил о назначении замгендиректора Yandex N.V. Тиграна Худавердяна генеральным директором компании в России. Он должен был сменить Елену Бунину, которая занимала этот пост с 2017 г. В тот же день ЕС ввел персональные санкции в отношении топ-менеджера.