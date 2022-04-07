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Иван Стрешинский покинул пост гендиректора USM

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Генеральный директор принадлежащего Алишеру Усманову холдинга USM Иван Стрешинский покинул свой пост, сообщает пресс-служба группы. Стрешинский продолжит работу в совете директоров USM, а также в советах директоров «Металлоинвеста», «Мегафона» и других компаний группы, говорится в сообщении. Причина перестановки не называется.

На посту гендиректора USM его сменил Еркожа Акылбек, с декабря занимавший должность первого заместителя гендиректора, исполнительного директора USM. В августе — декабре 2021 г. Акылбек занимал должность заместителя гендиректора по финансовому планированию, контролю и внутреннему аудиту USM, с июля 2020 г. по август 2021 г. — директора по внутреннему аудиту и стратегическим проектам. Акылбек также входит в состав советов директоров USM, «Мегафона», «Металлоинвеста», «Удоканской меди», Akkermann Cement и Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Стрешинский в 2008 г. возглавил компанию Усманова «Телекоминвест», а в 2012 г., после объединения активов Усманова в USM Holdings, стал гендиректором холдинга. В ноябре 2021 г. Стрешинский первым из топ-менеджеров в России стал долларовым миллиардером с состоянием $1,3 млрд, сообщал Forbes. В прошлом году Усманов передал Стрешинскому 2% акций холдинга, и его доля выросла до 5%.

В конце февраля Евросоюз ввел персональные санкции против Усманова и ряда других крупных российских бизнесменов в связи с военной операцией на Украине. В USM заявили, что санкции не окажут влияния на предприятия, поскольку Усманову не принадлежит контроль над ними. Усманов — крупнейший акционер USM, его доля составляет 49%. Миноритариями холдинга являются Иван Стрешинский, Фархад Мошири, Владимир и Варвара Скоч.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных