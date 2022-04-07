Иван Стрешинский покинул пост гендиректора USM

Стрешинский в 2008 г. возглавил компанию Усманова «Телекоминвест», а в 2012 г., после объединения активов Усманова в USM Holdings, стал гендиректором холдинга. В ноябре 2021 г. Стрешинский первым из топ-менеджеров в России стал долларовым миллиардером с состоянием $1,3 млрд, сообщал Forbes. В прошлом году Усманов передал Стрешинскому 2% акций холдинга, и его доля выросла до 5%.