Иван Стрешинский покинул пост гендиректора USM
Генеральный директор принадлежащего Алишеру Усманову холдинга USM Иван Стрешинский покинул свой пост, сообщает пресс-служба группы. Стрешинский продолжит работу в совете директоров USM, а также в советах директоров «Металлоинвеста», «Мегафона» и других компаний группы, говорится в сообщении. Причина перестановки не называется.
На посту гендиректора USM его сменил Еркожа Акылбек, с декабря занимавший должность первого заместителя гендиректора, исполнительного директора USM. В августе — декабре 2021 г. Акылбек занимал должность заместителя гендиректора по финансовому планированию, контролю и внутреннему аудиту USM, с июля 2020 г. по август 2021 г. — директора по внутреннему аудиту и стратегическим проектам. Акылбек также входит в состав советов директоров USM, «Мегафона», «Металлоинвеста», «Удоканской меди», Akkermann Cement и Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).
Стрешинский в 2008 г. возглавил компанию Усманова «Телекоминвест», а в 2012 г., после объединения активов Усманова в USM Holdings, стал гендиректором холдинга. В ноябре 2021 г. Стрешинский первым из топ-менеджеров в России стал долларовым миллиардером с состоянием $1,3 млрд, сообщал Forbes. В прошлом году Усманов передал Стрешинскому 2% акций холдинга, и его доля выросла до 5%.
В конце февраля Евросоюз ввел персональные санкции против Усманова и ряда других крупных российских бизнесменов в связи с военной операцией на Украине. В USM заявили, что санкции не окажут влияния на предприятия, поскольку Усманову не принадлежит контроль над ними. Усманов — крупнейший акционер USM, его доля составляет 49%. Миноритариями холдинга являются Иван Стрешинский, Фархад Мошири, Владимир и Варвара Скоч.