Польская PGNiG оспорила решение суда ЕС по антимонопольному делу «Газпрома»

В мае 2018-го Еврокомиссия прекратила дело без наложения штрафов. Российский холдинг в рамках мирового соглашения с ЕК обязался снять контрактные ограничения для свободного перемещения газа между потребителями Центральной и Восточной Европы, а также соединить изолированные газовые рынки Болгарии, Эстонии, Латвии и Литвы с соседними рынками ЕС, чтобы они могли перепродавать свой газ в эти страны или покупать сырье там. Кроме того, соглашение предусматривало готовность «Газпрома» к более частому пересмотру цен и формул цены контрактов и отказ от требования компенсаций с Болгарии за отмену проекта газопровода «Южный поток».