Польская PGNiG оспорила решение суда ЕС по антимонопольному делу «Газпрома»
Польский нефтегазовый концерн PGNiG оспорил решение суда ЕС, который ранее отклонил жалобу компании на решение Европейской комиссии закрыть длившееся несколько лет антимонопольное расследование в отношении «Газпрома».
«PGNiG подала апелляцию на решение Суда Европейского союза от 2 февраля 2022 г., который отклонил жалобу компании на решение Европейской комиссии от 2018 г., в котором она приняла предложенные "Газпромом" обязательства, направленные на прекращение использования нерыночных практик в странах ЕС», — говорится в сообщении на сайте польской компании.
PGNiG заявила, что поддерживает прежнюю негативную оценку обязательств «Газпрома», принятых в рамках урегулирования, которое завершило антимонопольное разбирательство Еврокомиссии. По оценке польской стороны, эти обязательства «не обеспечили восстановления конкуренции на газовом рынке Центральной и Восточной Европы».
В 2015 г. Еврокомиссия обвинила «Газпром» в злоупотреблении доминирующим положением и завышении цен на газовых рынках восьми стран Европы — Болгарии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии. К таким выводам регулятор пришел на основании расследования, которое было инициировано в 2012 г. «Газпрому» грозил штраф на сумму до 10% годового оборота. В компании претензии назвали необоснованными.
В мае 2018-го Еврокомиссия прекратила дело без наложения штрафов. Российский холдинг в рамках мирового соглашения с ЕК обязался снять контрактные ограничения для свободного перемещения газа между потребителями Центральной и Восточной Европы, а также соединить изолированные газовые рынки Болгарии, Эстонии, Латвии и Литвы с соседними рынками ЕС, чтобы они могли перепродавать свой газ в эти страны или покупать сырье там. Кроме того, соглашение предусматривало готовность «Газпрома» к более частому пересмотру цен и формул цены контрактов и отказ от требования компенсаций с Болгарии за отмену проекта газопровода «Южный поток».
PGNiG в октябре 2018 г. подала апелляцию на решение Еврокомиссии прекратить расследование, заявив, что оно было принято в обход процессуальных норм ЕС. В феврале 2002 г. Европейский суд общей юрисдикции отклонил апелляцию.
В отдельной персональной жалобе, поданной в марте 2017 г., PGNiG обвинила «Газпром» в установлении несправедливых цен для Польши, препятствовании свободному потоку газа через страны ЕС и увязывании коммерческих вопросов с инфраструктурными. Еврокомиссия отклонила эту жалобу, однако суд ЕС в феврале аннулировал решение регулятора, выявив нарушения процессуальных прав польской стороны. Разбирательство в этой части продолжается.