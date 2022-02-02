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Суд ЕС поддержал решение Еврокомиссии закрыть антимонопольное дело против «Газпрома»

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Европейский суд общей юрисдикции отклонил жалобы польского нефтегазового концерна PGNiG на решение Европейской комиссии закрыть длившееся несколько лет антимонопольное расследование в отношении «Газпрома». Об этом говорится в решении суда, опубликованном 2 февраля.

В 2015 г. Еврокомиссия обвинила «Газпром» в злоупотреблении доминирующим положением и завышении цен на газовых рынках восьми стран Европы — Болгарии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии. К таким выводам регулятор пришел на основании расследования, которое было инициировано в 2012 г. «Газпрому» грозил штраф на сумму до 10% годового оборота. В компании претензии назвали необоснованными.

В мае 2018-го Еврокомиссия прекратила дело без наложения штрафов. Российский холдинг в рамках мирового соглашения с ЕК обязался снять контрактные ограничения для свободного перемещения газа между потребителями Центральной и Восточной Европы, а также соединить изолированные газовые рынки Болгарии, Эстонии, Латвии и Литвы с соседними рынками ЕС, чтобы они могли перепродавать свой газ в эти страны или покупать сырье там. Кроме того, соглашение предусматривало готовность «Газпрома» к более частому пересмотру цен и формул цены контрактов и отказ от требования компенсаций с Болгарии за отмену проекта газопровода «Южный поток».

PGNiG в октябре 2018 г. подала апелляцию на решение Еврокомиссии прекратить антимонопольное расследование, заявив, что оно было принято в обход процессуальных норм ЕС. Слушания в суде по этой жалобе состоялись в мае прошлого года.

В отдельной персональной жалобе, поданной в 2017 г., PGNiG обвиняла «Газпром» в установлении несправедливых цен для Польши, препятствовании свободному потоку газа через страны ЕС и увязывание коммерческих вопросов с инфраструктурными. Эта жалоба была отклонена регулятором в июне 2019-го. Суд в Люксембурге в среду аннулировал это решение Еврокомиссии: по мнению суда, в ходе слушаний были нарушены процессуальные права польской стороны.

«Победа в суде ЕС означает, что Европейская комиссия должна повторно рассмотреть жалобу PGNiG от 2017 г., — прокомментировал решение суда глава PGNiG Павел Маевский. — Мы рассчитываем на то, что Еврокомиссия использует шанс, который дает сегодняшний вердикт, чтобы предпринять решительные действия по отношению к нарушению "Газпромом" норм конкуренции».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных