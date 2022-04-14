Новым генеральным директором «Яндекса» стал Артем Савиновский

Экс-гендиректор компании Елена Бунина занимала эту должность с 2017 г. Издание The Bell сообщало, что Бунина уехала из России еще в конце февраля и работает в израильском офисе «Яндекса». В распоряжении редакции есть ее сообщение на внутреннем форуме компании, в котором она заявила, что не собирается возвращаться в Россию. После этого Савиновский занял должность временно исполняющего обязанности генерального директора.