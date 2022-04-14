Новым генеральным директором «Яндекса» стал Артем Савиновский
Новым гендиректором «Яндекса» в России назначен Артем Савиновский, говорится в сообщении пресс-службы компании. Он будет совмещать эту должность с постом руководителя направления медиасервисов, которое возглавляет с 2016 г.
Савиновский присоединился к «Яндексу» в 2008 г. Он курировал направление финансовой отчетности, аналитики и планирования. В мае 2016 г. Савиновский был назначен руководителем отдела медиасервисов, отвечал за стратегию подразделения и развитие ведущих сервисов, включая сервисы «КиноПоиск», «Яндекс.Музыка» и «Яндекс.Плюс». К работе в должности гендиректора он приступит с 15 апреля.
Экс-гендиректор компании Елена Бунина занимала эту должность с 2017 г. Издание The Bell сообщало, что Бунина уехала из России еще в конце февраля и работает в израильском офисе «Яндекса». В распоряжении редакции есть ее сообщение на внутреннем форуме компании, в котором она заявила, что не собирается возвращаться в Россию. После этого Савиновский занял должность временно исполняющего обязанности генерального директора.
15 марта «Яндекс» объявил о назначении замгендиректора Yandex N.V. Тиграна Худавердяна генеральным директором компании в России. Он должен был сменить Елену Бунину, которая занимала этот пост с 2017 г. В тот же день ЕС ввел персональные санкции в отношении топ-менеджера.
16 марта пресс-служба «Яндекса» сообщила, что Худавердян покинет совет директоров и пост заместителя гендиректора Yandex N.V. и другие должности в дочерних структурах компании.