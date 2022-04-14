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Бизнес

Новым генеральным директором «Яндекса» стал Артем Савиновский

Ведомости

Новым гендиректором «Яндекса» в России назначен Артем Савиновский, говорится в сообщении пресс-службы компании. Он будет совмещать эту должность с постом руководителя направления медиасервисов, которое возглавляет с 2016 г.

Савиновский присоединился к «Яндексу» в 2008 г. Он курировал направление финансовой отчетности, аналитики и планирования. В мае 2016 г. Савиновский был назначен руководителем отдела медиасервисов, отвечал за стратегию подразделения и развитие ведущих сервисов, включая сервисы «КиноПоиск», «Яндекс.Музыка» и «Яндекс.Плюс». К работе в должности гендиректора он приступит с 15 апреля.

Экс-гендиректор компании Елена Бунина занимала эту должность с 2017 г. Издание The Bell сообщало, что Бунина уехала из России еще в конце февраля и работает в израильском офисе «Яндекса». В распоряжении редакции есть ее сообщение на внутреннем форуме компании, в котором она заявила, что не собирается возвращаться в Россию. После этого Савиновский занял должность временно исполняющего обязанности генерального директора.

15 марта «Яндекс» объявил о назначении замгендиректора Yandex N.V. Тиграна Худавердяна генеральным директором компании в России. Он должен был сменить Елену Бунину, которая занимала этот пост с 2017 г. В тот же день ЕС ввел персональные санкции в отношении топ-менеджера.

16 марта пресс-служба «Яндекса» сообщила, что Худавердян покинет совет директоров и пост заместителя гендиректора Yandex N.V. и другие должности в дочерних структурах компании.

Ранее по теме: Генеральный директор «Яндекса» Елена Бунина покидает свою должность
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных