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Аналитики ЦБ спрогнозировали рост роли «челночного» бизнеса в России

Ведомости

В России в условиях санкций вырастет роль небольших посреднических внешнеторговых компаний и «челночного» малого бизнеса, говорится в выпуске бюллетеня ЦБ «О чем говорят тренды». В документе говорится, что мнение департамента исследования и прогнозирований ЦБ, который составляет бюллетень, может не совпадать с позицией регулятора.

«В части налаживания поставок от альтернативных зарубежных поставщиков в условиях сохраняющихся ограничений возрастет роль небольших посреднических внешнеторговых компаний и «челночного» малого бизнеса (особенно в потребительском сегменте)», — сообщили аналитики ЦБ.

По их прогнозу, это произойдет на втором этапе структурной трансформации российской экономики, который будет длиться до конца 2022 г. Также на этом этапе могут проявиться вторичные негативные эффекты спада: через спрос, рынок труда и т. д. Аналитики отметили, что в этот период не стоит ждать резкого роста производства замещающей продукции. Импульс к росту получат ремонтные и сервисные предприятия.

На первом этапе трансформации экономики компании будут искать альтернативных поставщиков, использовать запасы, в том числе финансовые, а также вырастут проблемы из-за нехватки запчастей и сервисного обслуживания. Власти на этом этапе должны взять на себя часть финансовых рисков, а эффективной мерой поддержки станут снижение налогов для бизнеса и дерегулирование, добавили аналитики.

Затем на третьем этапе произойдет индустриализация на основе менее передовых технологий. Также вырастет занятость в импортозамещающих отраслях, а темпы роста производства обгонят другие отрасли. На четвертом этапе трансформации будет достигнуто новое равновесие на менее совершенной технологической базе. Динамика экономики будет определяться величиной технологического отставания от других стран, возможностью масштабного экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью, пропорцией между государственным и частным сектором и т. д.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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