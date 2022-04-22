Аналитики ЦБ спрогнозировали рост роли «челночного» бизнеса в России

По их прогнозу, это произойдет на втором этапе структурной трансформации российской экономики, который будет длиться до конца 2022 г. Также на этом этапе могут проявиться вторичные негативные эффекты спада: через спрос, рынок труда и т. д. Аналитики отметили, что в этот период не стоит ждать резкого роста производства замещающей продукции. Импульс к росту получат ремонтные и сервисные предприятия.