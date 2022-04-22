Владелец Zewa и Libero объявил об уходе из России
Шведский производитель средств личной гигиены Essity начал выход с российского рынка, говорится в сообщении компании. Компания владеет брендами Zewa, Libress, Libero и др. Такое решение принято из-за ухудшения условий ведения бизнеса в стране и обесценивания активов компании на 1,4 млрд шведских крон (115,4 млрд руб.)
«Условия для ведения бизнеса Essity в России ухудшились. В результате активы компании в России были обесценены примерно на 1,4 млрд шведских крон. Кроме того, была начата работа по выходу с российского рынка. В 2021 году чистые продажи Essity в России составили примерно 2,8 млрд шведских крон, что соответствует примерно 2% от общего объема консолидированных чистых продаж в 2021 году», — сообщили в компании.
Essity начала работать в России в 1994 г. В 1998 г. компания купила фабрику по производству санитарно-гигиенической продукции в Ленинградской области, на котором производились товары под брендами Zewa и Tork. В 2010 г. компания открыла две фабрики в Тульской области по производству туалетной бумаги, подгузников для детей и взрослых и товаров личной гигиены для женщин. В российском подразделении Essity работает 1300 сотрудников, говорится на сайте компании.
В марте «Коммерсантъ» сообщил, что один из дистрибуторов производителя товаров для гигиены P&G предупредил о повышении закупочных цен на продукцию с 15 марта в среднем на 43%. Ранее компания сообщила, что приостанавливает инвестиции в свой бизнес в России, в том числе в маркетинг и рекламу. P&G также планирует сократить портфель и оставить в России только основные товары. Оба завода компании в России продолжают работать, они выпускают 60% продукции, которая продается в стране.