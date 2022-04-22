Владелец Zewa и Libero объявил об уходе из России

В марте «Коммерсантъ» сообщил, что один из дистрибуторов производителя товаров для гигиены P&G предупредил о повышении закупочных цен на продукцию с 15 марта в среднем на 43%. Ранее компания сообщила, что приостанавливает инвестиции в свой бизнес в России, в том числе в маркетинг и рекламу. P&G также планирует сократить портфель и оставить в России только основные товары. Оба завода компании в России продолжают работать, они выпускают 60% продукции, которая продается в стране.