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Бизнес

Владелец Zewa и Libero объявил об уходе из России

Ведомости

Шведский производитель средств личной гигиены Essity начал выход с российского рынка, говорится в сообщении компании. Компания владеет брендами Zewa, Libress, Libero и др. Такое решение принято из-за ухудшения условий ведения бизнеса в стране и обесценивания активов компании на 1,4 млрд шведских крон (115,4 млрд руб.)

«Условия для ведения бизнеса Essity в России ухудшились. В результате активы компании в России были обесценены примерно на 1,4 млрд шведских крон. Кроме того, была начата работа по выходу с российского рынка. В 2021 году чистые продажи Essity в России составили примерно 2,8 млрд шведских крон, что соответствует примерно 2% от общего объема консолидированных чистых продаж в 2021 году», — сообщили в компании.

Essity начала работать в России в 1994 г. В 1998 г. компания купила фабрику по производству санитарно-гигиенической продукции в Ленинградской области, на котором производились товары под брендами Zewa и Tork. В 2010 г. компания открыла две фабрики в Тульской области по производству туалетной бумаги, подгузников для детей и взрослых и товаров личной гигиены для женщин. В российском подразделении Essity работает 1300 сотрудников, говорится на сайте компании.

В марте «Коммерсантъ» сообщил, что один из дистрибуторов производителя товаров для гигиены P&G предупредил о повышении закупочных цен на продукцию с 15 марта в среднем на 43%. Ранее компания сообщила, что приостанавливает инвестиции в свой бизнес в России, в том числе в маркетинг и рекламу. P&G также планирует сократить портфель и оставить в России только основные товары. Оба завода компании в России продолжают работать, они выпускают 60% продукции, которая продается в стране.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных