Luxoft передала российские активы группе компаний IBS
IT-компания Luxoft, основанная российским предпринимателем Дмитрием Лощининым, передала свой российский сегмент бизнеса российской группе компаний IBS, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
«В рамках соглашения переданы два юридических лица — ООО "Люксофт Профешнл" (Luxoft Professional) и АНО ДПО "Учебный центр Люксофт" (Luxoft Training). Данные юрлица больше не будут аффилированы с бывшим владельцем», — подчеркивается в сообщении. В пресс-службе также пояснили, что все обязательства по незавершенным контрактам с российскими заказчиками берет на себя IBS.
Luxoft занимается разработкой программного обеспечения. В 2019 г. компания DXC Technology приобрела 83% акций Luxoft за $2 млрд. Офисы компании в России до начала военной операции на Украине располагались в Москве, Санкт-Петербурге, Омске, Дубне, Нижнем Новгороде, после чего были релоцированы в Сербию, Польшу и Сингапур.
С начала спецоперации на Украине несколько сотен западных компаний уже ограничили деятельность на российском рынке или полностью с него ушли. Среди производителей компьютерной техники и разработчиков ПО продажи в России приостановили Intel, Dell, Canon, Samsung, HP, Epson, Microsoft, Cisco, Acer и др.