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Luxoft передала российские активы группе компаний IBS

Ведомости

IT-компания Luxoft, основанная российским предпринимателем Дмитрием Лощининым, передала свой российский сегмент бизнеса российской группе компаний IBS, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. 

«В рамках соглашения переданы два юридических лица — ООО "Люксофт Профешнл" (Luxoft Professional) и АНО ДПО "Учебный центр Люксофт" (Luxoft Training). Данные юрлица больше не будут аффилированы с бывшим владельцем», — подчеркивается в сообщении. В пресс-службе также пояснили, что все обязательства по незавершенным контрактам с российскими заказчиками берет на себя IBS. 

Luxoft занимается разработкой программного обеспечения. В 2019 г. компания DXC Technology приобрела 83% акций Luxoft за $2 млрд. Офисы компании в России до начала военной операции на Украине располагались в Москве, Санкт-Петербурге, Омске, Дубне, Нижнем Новгороде, после чего были релоцированы в Сербию, Польшу и Сингапур.

19 апреля немецкий разработчик программного обеспечения SAP сообщил о планах закрыть все «облачные операции» в России и прекратить поддержку и обслуживание своих локальных продуктов. В компании отметили, что российские пользователи локальных продуктов компании по-прежнему смогут их использовать.

С начала спецоперации на Украине несколько сотен западных компаний уже ограничили деятельность на российском рынке или полностью с него ушли. Среди производителей компьютерной техники и разработчиков ПО продажи в России приостановили Intel, Dell, Canon, Samsung, HP, Epson, MicrosoftCisco, Acer и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных