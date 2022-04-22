Luxoft передала российские активы группе компаний IBS

«В рамках соглашения переданы два юридических лица — ООО "Люксофт Профешнл" (Luxoft Professional) и АНО ДПО "Учебный центр Люксофт" (Luxoft Training). Данные юрлица больше не будут аффилированы с бывшим владельцем», — подчеркивается в сообщении. В пресс-службе также пояснили, что все обязательства по незавершенным контрактам с российскими заказчиками берет на себя IBS.