Axios: акционеры Netflix обвинили сервис в мошенничестве

В иске говорится, что Netflix не сообщил инвесторам, что он «демонстрирует более медленный рост из-за, в том числе, совместного использования учетных записей клиентами и усиления конкуренции со стороны других стриминговых сервисов». По словам акционеров, компания не раскрыла информацию о своих трудностях с удержанием подписчиков. В результате инвесторы понесли значительные убытки, говорится в документе. Netflix не ответил на запрос издания.