Axios: акционеры Netflix обвинили сервис в мошенничестве
Акционеры американского стримингового сервиса Netflix подали иск в суд: по их мнению, руководители компании совершили мошенничество с ценными бумагами, когда опубликовали «вводящие в заблуждение» прогнозы о замедлении роста числа подписчиков, сообщил Axios.
В иске говорится, что Netflix не сообщил инвесторам, что он «демонстрирует более медленный рост из-за, в том числе, совместного использования учетных записей клиентами и усиления конкуренции со стороны других стриминговых сервисов». По словам акционеров, компания не раскрыла информацию о своих трудностях с удержанием подписчиков. В результате инвесторы понесли значительные убытки, говорится в документе. Netflix не ответил на запрос издания.
В январе 2022 г. в отчете за IV квартал 2021 г. Netflix сообщил, что прогнозирует замедление роста числа пользователей в I квартале 2022 г., после чего рыночная стоимость компании упала на $200 млрд.
В апреле Netflix сообщил о потере 200 000 подписчиков в I квартале 2022 г. из-за инфляции, спецоперации России на Украине и жесткой конкуренции. Также Netflix лишился 700 000 пользователей из России. Согласно прогнозу, компания должна была нарастить число подписчиков на 2,5 млн, передает Reuters. Netflix объявил о приостановке работы в России в начале марта из-за спецоперации России на Украине.