Bloomberg: компания российского бизнесмена станет инвестором в сделке Маска с Twitter
Дубайский венчурный фонд Vy Capital, принадлежащий российскому бизнесмену Александру Тамасу, инвестировал $700 млн в сделку предпринимателя Илона Маска с соцсетью Twitter, передает агентство Bloomberg. Фонд стал третьим по величине внешним инвестором в сделке после основателя компании Oracle Ларри Эллисона и американского венчурного фонда Sequoia Capital.
«До создания Vy Тамас тесно сотрудничал с российско-израильским миллиардером Юрием Мильнером, а теперь, похоже, налаживает связи с Маском. Он также вложил деньги в SpaceX и нейротехнологическую компанию Neuralink», — пишет агентство. По его данным, согласно документам от 2020 г., активы Vy составляют более $2 млрд. По словам людей, знакомых с деятельностью фирмы, с тех пор эти активы выросли более чем в два раза.
Помимо своей инвестиционной деятельности Тамас основал компанию Synaptic, занимающуюся исследованиями в области обработки данных, и поддерживал исследования в области искусственного интеллекта в Институте будущего человечества при Оксфордском университете.
25 апреля Маск договорился о покупке Twitter за $44 млрд. Источником финансирования стали несколько банков, в том числе Morgan Stanley согласился выдать маржинальный кредит Маску на $12,5 млрд под залог акций Tesla. 29 апреля стало известно, что Маск продал около 4,4 млн акций своей компании Tesla на сумму около $4 млрд в следующие несколько дней после того, как договорился о покупке соцсети. До этого Маск купил пакет акций Twitter в 9,2%.
13 мая Маск сообщил о приостановке покупки соцсети на время ожидания результатов проверки количества фейковых и спам-аккаунтов. В конце мая группа инвесторов Twitter обратилась в калифорнийский суд с иском против Маска, обвинив его в манипулировании рынком с целью создания выгодных для себя условий в процессе приобретения данной компании.