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Bloomberg: компания российского бизнесмена станет инвестором в сделке Маска с Twitter

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Дубайский венчурный фонд Vy Capital, принадлежащий российскому бизнесмену Александру Тамасу, инвестировал $700 млн в сделку предпринимателя Илона Маска с соцсетью Twitter, передает агентство Bloomberg. Фонд стал третьим по величине внешним инвестором в сделке после основателя компании Oracle Ларри Эллисона и американского венчурного фонда Sequoia Capital.

«До создания Vy Тамас тесно сотрудничал с российско-израильским миллиардером Юрием Мильнером, а теперь, похоже, налаживает связи с Маском. Он также вложил деньги в SpaceX и нейротехнологическую компанию Neuralink», — пишет агентство. По его данным, согласно документам от 2020 г., активы Vy составляют более $2 млрд. По словам людей, знакомых с деятельностью фирмы, с тех пор эти активы выросли более чем в два раза.

Помимо своей инвестиционной деятельности Тамас основал компанию Synaptic, занимающуюся исследованиями в области обработки данных, и поддерживал исследования в области искусственного интеллекта в Институте будущего человечества при Оксфордском университете.

25 апреля Маск договорился о покупке Twitter за $44 млрд. Источником финансирования стали несколько банков, в том числе Morgan Stanley согласился выдать маржинальный кредит Маску на $12,5 млрд под залог акций Tesla. 29 апреля стало известно, что Маск продал около 4,4 млн акций своей компании Tesla на сумму около $4 млрд в следующие несколько дней после того, как договорился о покупке соцсети. До этого Маск купил пакет акций Twitter в 9,2%.

13 мая Маск сообщил о приостановке покупки соцсети на время ожидания результатов проверки количества фейковых и спам-аккаунтов. В конце мая группа инвесторов Twitter обратилась в калифорнийский суд с иском против Маска, обвинив его в манипулировании рынком с целью создания выгодных для себя условий в процессе приобретения данной компании.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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