Bloomberg: компания российского бизнесмена станет инвестором в сделке Маска с Twitter

«До создания Vy Тамас тесно сотрудничал с российско-израильским миллиардером Юрием Мильнером, а теперь, похоже, налаживает связи с Маском. Он также вложил деньги в SpaceX и нейротехнологическую компанию Neuralink», — пишет агентство. По его данным, согласно документам от 2020 г., активы Vy составляют более $2 млрд. По словам людей, знакомых с деятельностью фирмы, с тех пор эти активы выросли более чем в два раза.