WP: Twitter предоставит Маску необходимую для заключения сделки информацию
Совет директоров соцсети Twitter готов предоставить бизнесмену Илону Маску информацию, которую он затребовал в рамках переговоров по сделке, передает газета The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По словам собеседника издания, информация может быть предоставлена уже на этой неделе. Доступ к данным соцсети ранее предоставлялся на платной основе ряду компаний. Эта информация включает в себя, в частности, сведения об устройствах, с которых пользователи пишут твиты, а также данных о самих аккаунтах. Юристы Маска заявили, что эти сведения необходимы для понимания количества спама и активности ботов на платформе, что может повлиять на доходы компании от рекламы.
При этом руководство соцсети сомневается в том, что Маск сможет обнаружить в этом массиве данных «не известную ранее информацию». Как полагает ряд аналитиков и представителей высокотехнологичных отраслей экономики США, Маск использует эту ситуацию как повод к возможному отказу от сделки или к снижению ее стоимости.
Агентство Reuters ранее сообщило, что Маск может отказаться от покупки Twitter из-за сокрытия данных. В своем письме бизнесмен отметил, что оставляет за собой все права на расторжение сделки. Это первый случай, когда бизнесмен пригрозил отказаться от сделки в письменной форме, а не написал об этом на своей странице в Twitter.
25 апреля Маск договорился о покупке Twitter за $44 млрд. Источником финансирования стали несколько банков, в том числе Morgan Stanley согласился выдать маржинальный кредит Маску на $12,5 млрд под залог акций Tesla. 29 апреля стало известно, что Маск продал около 4,4 млн акций своей компании Tesla на сумму около $4 млрд в следующие несколько дней после того, как договорился о покупке соцсети. До этого Маск купил пакет акций Twitter в 9,2%.
13 мая Маск сообщил о приостановке покупки соцсети, пока он ждет результатов проверки количества фейковых и спам-аккаунтов. В конце мая группа инвесторов Twitter обратилась в калифорнийский суд с иском против Маска, обвинив его в манипулировании рынком с целью создания выгодных для себя условий в процессе приобретения данной компании.