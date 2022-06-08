WP: Twitter предоставит Маску необходимую для заключения сделки информацию

По словам собеседника издания, информация может быть предоставлена уже на этой неделе. Доступ к данным соцсети ранее предоставлялся на платной основе ряду компаний. Эта информация включает в себя, в частности, сведения об устройствах, с которых пользователи пишут твиты, а также данных о самих аккаунтах. Юристы Маска заявили, что эти сведения необходимы для понимания количества спама и активности ботов на платформе, что может повлиять на доходы компании от рекламы.