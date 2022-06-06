Маск может отказаться от покупки Twitter из-за сокрытия данных
Основатель и гендиректор Tesla Илон Маск может отказаться от своей сделки на $44 млрд по приобретению Twitter, если социальная сеть не предоставит данные о спаме и поддельных аккаунтах, передает агентство Reuters со ссылкой на письмо бизнесмена.
В письме говорится, что Маск оставляет за собой все права на расторжение сделки. Это первый случай, когда бизнесмен пригрозил отказаться от сделки в письменной форме, а не написал об этом на своей странице в Twitter. «Маск имеет право запросить данные, которые позволят ему подготовиться к приобретению Twitter и облегчить финансовую сторону сделки», — говорится в письме его адвокатов.
25 апреля Маск договорился о покупке Twitter за $44 млрд. Источником финансирования стали несколько банков, в том числе Morgan Stanley согласился выдать маржинальный кредит Маску на $12,5 млрд под залог акций Tesla. 29 апреля стало известно, что Маск продал около 4,4 млн акций своей компании Tesla на сумму около $4 млрд в следующие несколько дней после того, как договорился о покупке соцсети. До этого Маск купил пакет акций Twitter в 9,2%.
13 мая Маск сообщил о приостановке покупки соцсети, пока он ждет результатов проверки количества фейковых и спам-аккаунтов. В конце мая группа инвесторов Twitter обратилась в калифорнийский суд с иском против Маска, обвинив его в манипулировании рынком с целью создания выгодных для себя условий в процессе приобретения данной компании.