Маск может отказаться от покупки Twitter из-за сокрытия данных

В письме говорится, что Маск оставляет за собой все права на расторжение сделки. Это первый случай, когда бизнесмен пригрозил отказаться от сделки в письменной форме, а не написал об этом на своей странице в Twitter. «Маск имеет право запросить данные, которые позволят ему подготовиться к приобретению Twitter и облегчить финансовую сторону сделки», — говорится в письме его адвокатов.