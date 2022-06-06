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Маск может отказаться от покупки Twitter из-за сокрытия данных

Ведомости

Основатель и гендиректор Tesla Илон Маск может отказаться от своей сделки на $44 млрд по приобретению Twitter, если социальная сеть не предоставит данные о спаме и поддельных аккаунтах, передает агентство Reuters со ссылкой на письмо бизнесмена.

В письме говорится, что Маск оставляет за собой все права на расторжение сделки. Это первый случай, когда бизнесмен пригрозил отказаться от сделки в письменной форме, а не написал об этом на своей странице в Twitter. «Маск имеет право запросить данные, которые позволят ему подготовиться к приобретению Twitter и облегчить финансовую сторону сделки», — говорится в письме его адвокатов.

25 апреля Маск договорился о покупке Twitter за $44 млрд. Источником финансирования стали несколько банков, в том числе Morgan Stanley согласился выдать маржинальный кредит Маску на $12,5 млрд под залог акций Tesla. 29 апреля стало известно, что Маск продал около 4,4 млн акций своей компании Tesla на сумму около $4 млрд в следующие несколько дней после того, как договорился о покупке соцсети. До этого Маск купил пакет акций Twitter в 9,2%.

13 мая Маск сообщил о приостановке покупки соцсети, пока он ждет результатов проверки количества фейковых и спам-аккаунтов. В конце мая группа инвесторов Twitter обратилась в калифорнийский суд с иском против Маска, обвинив его в манипулировании рынком с целью создания выгодных для себя условий в процессе приобретения данной компании.

Ранее по теме: Инвесторы Twitter подали в суд на Илона Маска из-за сокрытия данных о покупке акций

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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