Еврокомиссия оштрафовала Intel на более чем 370 млн евро

Как заявляли в Intel, ЕК возобновила процедуру для определения штрафа против Intel на основании ранее установленного предполагаемого злоупотребления. Речь может идти о решении антимонопольного регулятора от 2009 г. Комиссия обвиняла компанию в ущемлении своего конкурента AMD.