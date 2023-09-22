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Бизнес

Еврокомиссия оштрафовала Intel на более чем 370 млн евро

Ведомости

Европейская комиссия оштрафовала производителя микросхем Intel на 376,3 млн евро по делу о нарушении антимонопольных правил, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление ЕК.

Штраф был наложен за «злоупотребление доминирующим положением на рынке компьютерных чипов» с использование процессоров на архитектуре x86. По версии комиссии, Intel «применила ряд действий, направленных на исключение конкурентов».

Как заявляли в Intel, ЕК возобновила процедуру для определения штрафа против Intel на основании ранее установленного предполагаемого злоупотребления. Речь может идти о решении антимонопольного регулятора от 2009 г. Комиссия обвиняла компанию в ущемлении своего конкурента AMD.

В январе 2022 г. Intel добилась отмены штрафа в 1,06 млрд евро, который был наложен ЕК. Тогда Европейский суд общей юрисдикции не поддержал выводы ЕК о том, что Intel нарушила антимонопольное законодательство, и назвал анализ регулятора «неполным».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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