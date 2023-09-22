Еврокомиссия оштрафовала Intel на более чем 370 млн евро
Европейская комиссия оштрафовала производителя микросхем Intel на 376,3 млн евро по делу о нарушении антимонопольных правил, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление ЕК.
Штраф был наложен за «злоупотребление доминирующим положением на рынке компьютерных чипов» с использование процессоров на архитектуре x86. По версии комиссии, Intel «применила ряд действий, направленных на исключение конкурентов».
Как заявляли в Intel, ЕК возобновила процедуру для определения штрафа против Intel на основании ранее установленного предполагаемого злоупотребления. Речь может идти о решении антимонопольного регулятора от 2009 г. Комиссия обвиняла компанию в ущемлении своего конкурента AMD.
В январе 2022 г. Intel добилась отмены штрафа в 1,06 млрд евро, который был наложен ЕК. Тогда Европейский суд общей юрисдикции не поддержал выводы ЕК о том, что Intel нарушила антимонопольное законодательство, и назвал анализ регулятора «неполным».