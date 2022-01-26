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Intel успешно оспорила штраф в $1,2 млрд по антимонопольному делу 2009 года

Ведомости

Американская компания Intel добилась отмены штрафа в $1,2 млрд, назначенного Еврокомиссией 12 лет назад по делу о недобросовестной конкуренции с AMD.

Европейский суд общей юрисдикции в среду, 26 января, не поддержал выводы ЕК о том, что Intel нарушила антимонопольное законодательство. Проведенный регулятором анализ, предшествовавший назначению штрафа, является «неполным» и не позволяет в достаточной степени установить, что действия компании могли негативно повлиять на конкуренцию, говорится в заявлении суда. Решение может быть обжаловано в Суде Европейского союза.

Таким образом, суд полностью аннулировал решение антимонопольного регулятора от 2009 г., согласно которому производитель микропроцессоров получил оборотный штраф в 10%. Этот же суд в 2014 г. оставил в силе решение ЕК, но в 2017-м вышестоящая инстанция, Верховный суд ЕС, постановила пересмотреть апелляцию Intel.

В ходе первоначального расследования Еврокомиссия заявила, что Intel давала скидки производителям (Dell, Lenovo, HP и NEC), если они устанавливали на не менее 95% своих компьютеров процессоры Intel. Тем самым, утверждала ЕК, компания ущемляла своего конкурента AMD, который мог работать только с 5% устройств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных