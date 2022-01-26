Intel успешно оспорила штраф в $1,2 млрд по антимонопольному делу 2009 года

В ходе первоначального расследования Еврокомиссия заявила, что Intel давала скидки производителям (Dell, Lenovo, HP и NEC), если они устанавливали на не менее 95% своих компьютеров процессоры Intel. Тем самым, утверждала ЕК, компания ущемляла своего конкурента AMD, который мог работать только с 5% устройств.