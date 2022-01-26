Intel успешно оспорила штраф в $1,2 млрд по антимонопольному делу 2009 года
Американская компания Intel добилась отмены штрафа в $1,2 млрд, назначенного Еврокомиссией 12 лет назад по делу о недобросовестной конкуренции с AMD.
Европейский суд общей юрисдикции в среду, 26 января, не поддержал выводы ЕК о том, что Intel нарушила антимонопольное законодательство. Проведенный регулятором анализ, предшествовавший назначению штрафа, является «неполным» и не позволяет в достаточной степени установить, что действия компании могли негативно повлиять на конкуренцию, говорится в заявлении суда. Решение может быть обжаловано в Суде Европейского союза.
Таким образом, суд полностью аннулировал решение антимонопольного регулятора от 2009 г., согласно которому производитель микропроцессоров получил оборотный штраф в 10%. Этот же суд в 2014 г. оставил в силе решение ЕК, но в 2017-м вышестоящая инстанция, Верховный суд ЕС, постановила пересмотреть апелляцию Intel.
В ходе первоначального расследования Еврокомиссия заявила, что Intel давала скидки производителям (Dell, Lenovo, HP и NEC), если они устанавливали на не менее 95% своих компьютеров процессоры Intel. Тем самым, утверждала ЕК, компания ущемляла своего конкурента AMD, который мог работать только с 5% устройств.