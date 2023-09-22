Стахановский вагонзавод в ЛНР запустит производство к концу года
Стахановский вагонзавод в Луганской народной республике (ЛНР) переходит под внешнее управление, предприятие возобновит работу, как ожидается, до конца года. Об этом сообщил замминистра промышленности и торговли ЛНР Дмитрий Частников.
«Одна из ключевых задач, которая стоит перед министерством, – запуск стахановского предприятия. Наши исследования рынка показали, что продукция завода весьма востребована в других регионах России», – приводит его слова Telegram-канал минпромторга республики.
Стахановский вагоностроительный завод специализируется на производстве грузовых вагонов различных типов, в том числе полувагонов, цистерн, платформ и др. В феврале этого года сообщалось о повреждении цехов предприятия в результате обстрела Стаханова ВСУ. В апреле этого года завод получил сертификацию на ремонт железнодорожной продукции.
В июне этого года вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров говорил, что в новых регионах удалось восстановить уже 115 предприятий, еще около 70 будет восстановлено до конца года. Темпы восстановления, отмечал он, зависят от «ритмичности» работы с Минобороны, которое, например, занимается разминированием производственных площадок, а также мер поддержки, оказываемых государством.
В мае премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что основным ориентиром работы правительства является интеграция новых регионов РФ и достижение в них общероссийского уровня социально-экономического развития в ближайшие восемь лет. Мишустин напомнил о разработанной программе социально-экономического развития ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.