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Бизнес

Стахановский вагонзавод в ЛНР запустит производство к концу года

Ведомости

Стахановский вагонзавод в Луганской народной республике (ЛНР) переходит под внешнее управление, предприятие возобновит работу, как ожидается, до конца года. Об этом сообщил замминистра промышленности и торговли ЛНР Дмитрий Частников.

«Одна из ключевых задач, которая стоит перед министерством, – запуск стахановского предприятия. Наши исследования рынка показали, что продукция завода весьма востребована в других регионах России», – приводит его слова Telegram-канал минпромторга республики.

Стахановский вагоностроительный завод специализируется на производстве грузовых вагонов различных типов, в том числе полувагонов, цистерн, платформ и др. В феврале этого года сообщалось о повреждении цехов предприятия в результате обстрела Стаханова ВСУ. В апреле этого года завод получил сертификацию на ремонт железнодорожной продукции.

В июне этого года вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров говорил, что в новых регионах удалось восстановить уже 115 предприятий, еще около 70 будет восстановлено до конца года. Темпы восстановления, отмечал он, зависят от «ритмичности» работы с Минобороны, которое, например, занимается разминированием производственных площадок, а также мер поддержки, оказываемых государством.

В мае премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что основным ориентиром работы правительства является интеграция новых регионов РФ и достижение в них общероссийского уровня социально-экономического развития в ближайшие восемь лет. Мишустин напомнил о разработанной программе социально-экономического развития ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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