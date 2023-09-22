Стахановский вагонзавод в ЛНР запустит производство к концу года

В июне этого года вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров говорил, что в новых регионах удалось восстановить уже 115 предприятий, еще около 70 будет восстановлено до конца года. Темпы восстановления, отмечал он, зависят от «ритмичности» работы с Минобороны, которое, например, занимается разминированием производственных площадок, а также мер поддержки, оказываемых государством.