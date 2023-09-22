Газета
Бизнес

Купившая «дочку» Decathlon компания подала заявку на схожий с тикером Adidas бренд

Ведомости

Выкупившая российские активы Decathlon компания АРМ подала заявку на регистрацию бренда All Do Sport, пишет ТАСС со ссылкой на данные Роспатента.

Как отмечает агентство, аббревиатура All Do Sport – ADS – похожа на биржевый тикер немецкого производителя спортивной одежды Adidas, под которым группа представлена на европейских площадках.

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов 11 сентября рассказывал, что после смены собственника магазины Decathlon могут открыться в России до конца года. Ранее правкомиссия одобрила продажу российской сети компании, которая включает 36 объектов, компании АРМ.

Ранее по теме: В Минпромторге спрогнозировали открытие магазинов Decathlon до конца года

Источник «Ведомостей», близкий к ритейлеру, рассказывал, что точки на месте Decathlon откроются в октябре – ноябре, компания уже начала набор персонала, рассказывал источник, близкий к ритейлеру. По его словам, неизвестно, сохранит ли сеть название, но профиль – спортивные товары – останется прежним.

Весной 2022 г. в России было 57 магазинов Decathlon. На фоне начала спецоперации на Украине сеть магазинов приостановила поставки в РФ, а 27 июня и вовсе закрыла все магазины в стране «на неопределенный срок». О планах компании продать свои активы в России стало известно в январе 2023 г.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных