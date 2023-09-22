Купившая «дочку» Decathlon компания подала заявку на схожий с тикером Adidas бренд
Выкупившая российские активы Decathlon компания АРМ подала заявку на регистрацию бренда All Do Sport, пишет ТАСС со ссылкой на данные Роспатента.
Как отмечает агентство, аббревиатура All Do Sport – ADS – похожа на биржевый тикер немецкого производителя спортивной одежды Adidas, под которым группа представлена на европейских площадках.
Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов 11 сентября рассказывал, что после смены собственника магазины Decathlon могут открыться в России до конца года. Ранее правкомиссия одобрила продажу российской сети компании, которая включает 36 объектов, компании АРМ.
Источник «Ведомостей», близкий к ритейлеру, рассказывал, что точки на месте Decathlon откроются в октябре – ноябре, компания уже начала набор персонала, рассказывал источник, близкий к ритейлеру. По его словам, неизвестно, сохранит ли сеть название, но профиль – спортивные товары – останется прежним.
Весной 2022 г. в России было 57 магазинов Decathlon. На фоне начала спецоперации на Украине сеть магазинов приостановила поставки в РФ, а 27 июня и вовсе закрыла все магазины в стране «на неопределенный срок». О планах компании продать свои активы в России стало известно в январе 2023 г.