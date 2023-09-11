В Минпромторге спрогнозировали открытие магазинов Decathlon до конца года
После смены собственника магазины Decathlon могут открыться в России до конца года, сообщил в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.
Он напомнил, что сделка несколько месяцев назад была одобрена правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, уже был оплачен обязательный взнос в бюджет. «Я думаю, что до конца этого года магазины будут открываться», – рассказал Евтухов в интервью телеканалу «Россия-24».
Другой международный спортивный бренд – компания Adidas – пока не предоставила информацию о потенциальном покупателе. «У них порядка 100 магазинов. Adidas, я так понимаю, принял решение продавать свою продукцию через мультибрендовые точки продаж», – уточнил Евтухов, подчеркнув, что компании долго хранят в секрете информацию о партнерах. Он добавил, что российские власти ждут от компании конкретных заявок, чтобы принимать решение.
По словам Евтухова, многие ушедшие зарубежные компании хотели бы вернуться в Россию, для этого нет никаких препятствий. При заключении договоров о продаже российского бизнеса многие включают пункт о возможности последующего обратного выкупа, чтобы вернуться на местный рынок. Однако правкомиссия согласовывает период возврата не более двух лет.
21 июля Евтухов рассказывал, что правкомиссия одобрила продажу российской сети Decathlon, которая включает 36 объектов. Покупателем выступает компания АРМ. Источник «Ведомостей», близкий к ритейлеру, рассказывал, что точки на месте Decathlon откроются в октябре – ноябре, компания уже начала набор персонала, говорит источник, близкий к ритейлеру. По его словам, неизвестно, сохранит ли сеть название, но профиль – спортивные товары – останется прежним.
Весной 2022 г. в России было 57 магазинов Decathlon. На фоне начала спецоперации на Украине сеть магазинов приостановила поставки в РФ, а 27 июня и вовсе закрыла все магазины в стране «на неопределенный срок». О планах компании продать свои активы в России стало известно в январе 2023 г.