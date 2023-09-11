В Минпромторге спрогнозировали открытие магазинов Decathlon до конца года

Другой международный спортивный бренд – компания Adidas – пока не предоставила информацию о потенциальном покупателе. «У них порядка 100 магазинов. Adidas, я так понимаю, принял решение продавать свою продукцию через мультибрендовые точки продаж», – уточнил Евтухов, подчеркнув, что компании долго хранят в секрете информацию о партнерах. Он добавил, что российские власти ждут от компании конкретных заявок, чтобы принимать решение.