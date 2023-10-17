Структуры семьи Ткачева стали владельцем построенной Тиньковым «Волга дачи»
Новым владельцем элитного комплекса «Волга дача» в Астраханской области, который ранее построил Олег Тиньков, стали структуры семьи бывшего министра сельского хозяйства России и экс-губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Kartoteka.ru.
«Волга дача», расположенная на 3 га в Лиманском районе Астраханской области, находится на балансе «Ла дача Астрахань». Новым владельцем этого юрлица 11 октября стало ООО «Птицефабрика "Акашевская"», которой через «Марфининвест» владеет Мария Лисицина. По информации издания, она представляет интересы семьи Ткачева.
«Волга дача» когда-то принадлежала бизнесмену и основателю «Тинькофф банка» Олегу Тинькову. В 2016 г. в интервью «Ведомостям» он рассказывал, что запускает свой туристический проект – частные виллы La datcha в альпийских Валь-Торансе и Куршевеле, итальянском Форте-дей-Марми и Астрахани, которые планируется сдавать состоятельным поклонникам активного отдыха. Аналогичный проект Тиньков планировал запустить и на Камчатке, но проект не был завершен. В прошлом году бизнесмен сообщал, что продал российские активы La datcha «по рыночной цене». Покупателя он не раскрывал. Зарубежные проекты остались у Тинькова.
За это время «Ла дача Астрахань» несколько раз сменила владельцев. До птицефабрики ее собственником являлась Наталья Дубовицкая – полная тезка супруги бывшего помощника президента России Владислава Суркова, пишет «Коммерсантъ».
По словам управляющего партнера компании Ivashkevich Hospitality Станислава Ивашкевича, рыночная стоимость «Волга дачи» может составлять 1 млрд руб. При этом актив на вряд ли будет использоваться как гостиница, скорее инвестор купил ее для личных целей, считает Ивашкевич.
О том что усадебный комплекс был выставлен на продажу, «Ведомости» писали в начале июля этого года. Об этом газете рассказал представитель компании NF Group, которая выступает консультантом по реализации данного актива. По словам одного из консультантов, продавец хотел выручить за актив в Астрахани порядка 850–900 млн руб.