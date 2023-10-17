Структуры семьи Ткачева стали владельцем построенной Тиньковым «Волга дачи»

«Волга дача» когда-то принадлежала бизнесмену и основателю «Тинькофф банка» Олегу Тинькову. В 2016 г. в интервью «Ведомостям» он рассказывал, что запускает свой туристический проект – частные виллы La datcha в альпийских Валь-Торансе и Куршевеле, итальянском Форте-дей-Марми и Астрахани, которые планируется сдавать состоятельным поклонникам активного отдыха. Аналогичный проект Тиньков планировал запустить и на Камчатке, но проект не был завершен. В прошлом году бизнесмен сообщал, что продал российские активы La datcha «по рыночной цене». Покупателя он не раскрывал. Зарубежные проекты остались у Тинькова.