«Известия»: в России участились случаи добавления в продукты «мясного клея»
Производители мясной и молочной продукции в России стали чаще использовать «мясной клей» – запрещенную микробную трансглютаминазу (мТГ) для увеличения объема продуктов, сообщает газета «Известия» со ссылкой на статистики Россельхознадзора и Роспотребнадзора.
В 2023 г. было зафиксировано 25 случаев добавления «мясного клея» – в два раза больше, чем в предыдущем году. По данным реестра проверок, оператором которого является Генпрокуратура, за первое полугодие 2024 г. было 28 таких случаев. По данным издания, добавка способна соединить несоединимые пищевые белки, а также в 10 раз сократить цикл изготовления, что приводит к снижению себестоимости продукта.
Издание отмечает, что, согласно данным реестра, в этом году запрещенную добавку нашли в продукции ООО Комбинат «Дубки», ООО «Мясоперерабатывающий комплекс «Атяшевский», ООО «Алтайская Буренка», ООО «Мясокомбинат Митэк», АО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат», АО «Брянский Мясокомбинат», ООО ПК «Айсберг-Люкс» и других предприятий. Чаще всего «мясной клей» добавляли при производстве колбасы, сосисок и творога.