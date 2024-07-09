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«Известия»: в России участились случаи добавления в продукты «мясного клея»

Ведомости

Производители мясной и молочной продукции в России стали чаще использовать «мясной клей» – запрещенную микробную трансглютаминазу (мТГ) для увеличения объема продуктов, сообщает газета «Известия» со ссылкой на статистики Россельхознадзора и Роспотребнадзора.

В 2023 г. было зафиксировано 25 случаев добавления «мясного клея» – в два раза больше, чем в предыдущем году. По данным реестра проверок, оператором которого является Генпрокуратура, за первое полугодие 2024 г. было 28 таких случаев. По данным издания, добавка способна соединить несоединимые пищевые белки, а также в 10 раз сократить цикл изготовления, что приводит к снижению себестоимости продукта.

Издание отмечает, что, согласно данным реестра, в этом году запрещенную добавку нашли в продукции ООО Комбинат «Дубки», ООО «Мясоперерабатывающий комплекс «Атяшевский», ООО «Алтайская Буренка», ООО «Мясокомбинат Митэк», АО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат», АО «Брянский Мясокомбинат», ООО ПК «Айсберг-Люкс» и других предприятий. Чаще всего «мясной клей» добавляли при производстве колбасы, сосисок и творога.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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