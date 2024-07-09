«Известия»: в России участились случаи добавления в продукты «мясного клея»

В 2023 г. было зафиксировано 25 случаев добавления «мясного клея» – в два раза больше, чем в предыдущем году. По данным реестра проверок, оператором которого является Генпрокуратура, за первое полугодие 2024 г. было 28 таких случаев. По данным издания, добавка способна соединить несоединимые пищевые белки, а также в 10 раз сократить цикл изготовления, что приводит к снижению себестоимости продукта.