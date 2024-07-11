Bloomberg оценил состояние основателя «Грузинской мечты» Иванишвили в $7,3 млрд
Грузинский бизнесмен и основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили владеет состоянием в $7,3 млрд, следует из оценок Bloomberg Billionaires Index на 11 июля.
Он находится на 373 месте в рейтинге. С начала года его состояние увеличилось на $700 млн, подсчитали аналитики.
Forbes при этом оценивает состояние Иванишвили в $4,9 млрд, он находится на 631 месте.
Иванишвили владел рядом активов в России. В 1990 г. основал банк «Российский кредит» (продан в 2012 г., лицензия ЦБ отозвана в 2015 г.), является создателем российской холдинговой компании «Металлоинвест», сети аптек «Доктор Столетов». Являлся совладельцем Стойленского и Михайловского ГОКов. По официальным данным, в 2012 г. Иванишвили продал все свои активы в России.
Иванишвили с октября 2012 г. по ноябрь 2013 г. был премьер-министром Грузии. После победы кандидата «Грузинской мечты» Георгия Маргвелашвили на президентских выборах в октябре 2013 г. Иванишвили ушел из политики, объяснив, что его основная задача выполнена. Между тем грузинская оппозиция регулярно обвиняла Иванишвили в «теневом» управлении страной.
В декабре 2023 г. бизнесмен объявил о возвращении в политику Грузии. Тогда же его избрали почетным председателем правящей партии. Оппозиция Грузии называет партию Иванишвили «Грузинская мечта» пророссийской.
Весной 2023 г. Грузию охватили протесты на фоне принятия законопроекта об иноагентах, инициатором которого стала «Грузинская мечта». Инициативу также назвали «пророссийской». В Кремле же указали, что похожий закон изначально был принят в США.