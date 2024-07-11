Bloomberg оценил состояние основателя «Грузинской мечты» Иванишвили в $7,3 млрд

Иванишвили владел рядом активов в России. В 1990 г. основал банк «Российский кредит» (продан в 2012 г., лицензия ЦБ отозвана в 2015 г.), является создателем российской холдинговой компании «Металлоинвест», сети аптек «Доктор Столетов». Являлся совладельцем Стойленского и Михайловского ГОКов. По официальным данным, в 2012 г. Иванишвили продал все свои активы в России.