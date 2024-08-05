«Стокманн» выкупил российский бизнес Hugo Boss

«Стокманн» выкупил российский бизнес Hugo BossОдним из условий сделки было сохранение всех рабочих мест, сообщал в апреле Минпромторг
«Стокманн» приобрел российское подразделение производителя одежды Hugo Boss. Об этом свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.
Согласно выписке, изменения произошли 2 августа. «Стокманн» стал владельцем 100% ООО «Хьюго босс рус».
О том, что «Стокманн» намерен выкупить российский бизнес Hugo Boss, сообщил еще в апреле на тот момент заместитель главы Минпромторга России Виктор Евтухов (сейчас занимает пост начальника управления президента РФ по государственной политике в сфере оборонно-промышленного комплекса). Он отмечал, что одним из условий сделки было сохранение всех рабочих мест. Ожидалось, что сделку закроют в III квартале 2024 г., после чего в России откроются магазины ритейлера.
После начала спецоперации в марте 2022 г. Hugo Boss объявил о приостановке розничных операций и онлайн-продаж в России. По состоянию на конец 2022 г. под управлением «Хьюго босс рус» находилось 19 магазинов в стране. По данным СПАРК, выручка российского подразделения Hugo Boss в 2022 г. снизилась на 17% до 6,3 млрд руб., чистый убыток компании составил 26,2 млн руб. против 406 млн руб. прибыли по итогам 2021 г.