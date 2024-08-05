«Стокманн» выкупил российский бизнес Hugo Boss

О том, что «Стокманн» намерен выкупить российский бизнес Hugo Boss, сообщил еще в апреле на тот момент заместитель главы Минпромторга России Виктор Евтухов (сейчас занимает пост начальника управления президента РФ по государственной политике в сфере оборонно-промышленного комплекса). Он отмечал, что одним из условий сделки было сохранение всех рабочих мест. Ожидалось, что сделку закроют в III квартале 2024 г., после чего в России откроются магазины ритейлера.