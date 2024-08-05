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«Стокманн» выкупил российский бизнес Hugo Boss

Одним из условий сделки было сохранение всех рабочих мест, сообщал в апреле Минпромторг
Ведомости

«Стокманн» приобрел российское подразделение производителя одежды Hugo Boss. Об этом свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

Согласно выписке, изменения произошли 2 августа. «Стокманн» стал владельцем 100% ООО «Хьюго босс рус».

О том, что «Стокманн» намерен выкупить российский бизнес Hugo Boss, сообщил еще в апреле на тот момент заместитель главы Минпромторга России Виктор Евтухов (сейчас занимает пост начальника управления президента РФ по государственной политике в сфере оборонно-промышленного комплекса). Он отмечал, что одним из условий сделки было сохранение всех рабочих мест. Ожидалось, что сделку закроют в III квартале 2024 г., после чего в России откроются магазины ритейлера.

После начала спецоперации в марте 2022 г. Hugo Boss объявил о приостановке розничных операций и онлайн-продаж в России. По состоянию на конец 2022 г. под управлением «Хьюго босс рус» находилось 19 магазинов в стране. По данным СПАРК, выручка российского подразделения Hugo Boss в 2022 г. снизилась на 17% до 6,3 млрд руб., чистый убыток компании составил 26,2 млн руб. против 406 млн руб. прибыли по итогам 2021 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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