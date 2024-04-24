Российский бизнес Hugo Boss выкупит «Стокманн»
Правительственная подкомиссия по иностранным инвестициям одобрила сделку по продаже российского бизнеса немецкого производителя одежды Hugo Boss компании АО «Стокманн», рассказал «Интерфаксу» заместитель главы Минпромторга России Виктор Евтухов.
По его словам, одним из условий сделки стало сохранение всех рабочих мест.
Планируется, что сделка будет закрыта в III квартале 2024 г. после завершения необходимых юридических и административных процедур. Тогда же в России откроются магазины ритейлера.
В августе 2023 г. в отчетности Hugo Boss по итогам первого полугодия прошлого года сообщалось, что компания может продать оставшиеся в России магазины и переориентироваться на оптовые поставки.
В пресс-службе компании в России заявили, что Hugo Boss пересматривает бизнес-структуру в России и ищет решение, соответствующее бизнес-модели концерна.
После начала спецоперации Hugo Boss объявил о приостановке розничных операций и онлайн-продаж в России с марта 2022 г. Всего, по данным консалтинговой компании CMWP, к началу 2023 г. около 85 западных брендов заявили об изменении статуса своего бизнеса в России. Из них около 30% еще не приняли решения о дальнейшей судьбе российского подразделения. Остальные же уже приняли окончательное решение уйти с российского рынка или остаться.
По состоянию на конец 2022 г. под управлением «Хьюго Босс Рус» находилось 19 магазинов в России, в том числе в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. По данным СПАРК, выручка российского подразделения Hugo Boss в 2022 г. снизилась на 17% – до 6,3 млрд руб., чистый убыток компании составил 26,2 млн руб. против 406 млн руб. прибыли по итогам 2021 г.