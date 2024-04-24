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Российский бизнес Hugo Boss выкупит «Стокманн»

Ведомости

Правительственная подкомиссия по иностранным инвестициям одобрила сделку по продаже российского бизнеса немецкого производителя одежды Hugo Boss компании АО «Стокманн», рассказал «Интерфаксу» заместитель главы Минпромторга России Виктор Евтухов.

По его словам, одним из условий сделки стало сохранение всех рабочих мест.

Планируется, что сделка будет закрыта в III квартале 2024 г. после завершения необходимых юридических и административных процедур. Тогда же в России откроются магазины ритейлера.

В августе 2023 г. в отчетности Hugo Boss по итогам первого полугодия прошлого года сообщалось, что компания может продать оставшиеся в России магазины и переориентироваться на оптовые поставки.

В пресс-службе компании в России заявили, что Hugo Boss пересматривает бизнес-структуру в России и ищет решение, соответствующее бизнес-модели концерна.

После начала спецоперации Hugo Boss объявил о приостановке розничных операций и онлайн-продаж в России с марта 2022 г. Всего, по данным консалтинговой компании CMWP, к началу 2023 г. около 85 западных брендов заявили об изменении статуса своего бизнеса в России. Из них около 30% еще не приняли решения о дальнейшей судьбе российского подразделения. Остальные же уже приняли окончательное решение уйти с российского рынка или остаться.

По состоянию на конец 2022 г. под управлением «Хьюго Босс Рус» находилось 19 магазинов в России, в том числе в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. По данным СПАРК, выручка российского подразделения Hugo Boss в 2022 г. снизилась на 17% – до 6,3 млрд руб., чистый убыток компании составил 26,2 млн руб. против 406 млн руб. прибыли по итогам 2021 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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