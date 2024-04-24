Российский бизнес Hugo Boss выкупит «Стокманн»

После начала спецоперации Hugo Boss объявил о приостановке розничных операций и онлайн-продаж в России с марта 2022 г. Всего, по данным консалтинговой компании CMWP, к началу 2023 г. около 85 западных брендов заявили об изменении статуса своего бизнеса в России. Из них около 30% еще не приняли решения о дальнейшей судьбе российского подразделения. Остальные же уже приняли окончательное решение уйти с российского рынка или остаться.