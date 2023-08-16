Hugo Boss допустил продажу оставшихся в России магазинов
Немецкий производитель одежды Hugo Boss может продать оставшиеся в России магазины и переориентироваться на оптовые поставки. Об этом говорится в отчетности компании по итогам первого полугодия 2023 г.
«В первой половине 2023 г. Hugo Boss пересмотрел свою бизнес-модель в России, в том числе рассмотрев возможность преобразования ее в оптовый бизнес», – сказано в сообщении.
В пресс-службе компании в России сообщили, что Hugo Boss «пересматривает бизнес-структуру в России и ищет решение, соответствующее бизнес-модели концерна», передает «Коммерсантъ».
После начала спецоперации Hugo Boss объявил о приостановке розничных операций и онлайн-продаж в России с марта 2022 г. Всего, по данным консалтинговой компании CMWP, к началу этого года около 85 западных брендов заявили об изменении статуса своего бизнеса в России. Из них около 30% еще не приняли решение о дальнейшей судьбе российского подразделения. Остальные же уже приняли окончательное решение уйти с российского рынка или остаться.
По состоянию на конец 2022 г. под управлением «Хьюго Босс Рус» находилось 19 магазинов в России, в том числе в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. По данным СПАРК, выручка российского подразделения Hugo Boss в 2022 г. снизилась на 17% – до 6,3 млрд руб., чистый убыток компании составил 26,2 млн руб. против 406 млн руб. прибыли по итогам 2021 г.