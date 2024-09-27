ФАС назвала срок подписания приказа по торгам нефтехимией на бирже

В апреле 2022 г. ФАС предлагала установить норматив для 30 видов продукции. Но в подготовленный в ноябре 2023 г. проект совместного приказа ФАС и Минэнерго вошли лишь четыре продукта – синтетический фенол, нефтяной толуол, нефтяной ортоксилол и стирол. ФАС поясняла, что вопрос расширения перечня продуктов будет рассмотрен после начала регулярных торгов.