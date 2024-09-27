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ФАС назвала срок подписания приказа по торгам нефтехимией на бирже

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рассчитывает, что совместный приказ ведомства и Минэнерго об установлении норматива биржевых продаж продукции нефтегазохимической отрасли будет утвержден осенью 2024 г. Об этом сообщил «Ведомостям» заместитель руководителя ФАС Виталий Королев.

«С Минэкономразвития документ прошел согласование. Сейчас приказ находится на согласовании в Минэнерго. Рассчитываем, что осенью он может быть зарегистрирован в Минюсте», – сказал он в кулуарах Российской энергетической недели.

Королев пояснил, что в текущую версию проекта приказа вошли четыре нефтехимических продукта – фенол, толуол, ортоксилол и стирол.

Как писали «Ведомости», ФАС и Минэнерго предлагают продавать на биржевых торгах не менее 10% товаров нефтегазохимии. Норматив будет предусмотрен для компаний, занимающих доминирующее положение на соответствующих оптовых товарных рынках.

В апреле 2022 г. ФАС предлагала установить норматив для 30 видов продукции. Но в подготовленный в ноябре 2023 г. проект совместного приказа ФАС и Минэнерго вошли лишь четыре продукта – синтетический фенол, нефтяной толуол, нефтяной ортоксилол и стирол. ФАС поясняла, что вопрос расширения перечня продуктов будет рассмотрен после начала регулярных торгов.

Основная цель введения нормативов продаж – отказ от зарубежных ценовых индикаторов и формирование отечественных. Представитель ФАС ранее пояснял «Ведомостям», что развитие биржевой торговли продуктами нефтегазохимической отрасли расширит возможности для реализации товаров на внутреннем рынке и позволит предотвратить необоснованный рост цен на них.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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