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ВЭБ выставил на аукцион Superjet из «Жуковского»

Ведомости

ВЭБ.РФ объявил о проведении аукциона по продаже самолета Superjet-100 с серийным номером 95117. Об этом сообщил РБК со ссылкой на документацию по торгам.

Стартовая стоимость лота составляет 2,018 млрд руб. Для участия в аукционе нужно внести задаток в 202 млн руб. Торги пройдут в формате английского аукциона - сначала устанавливается минимальная стоимость, после чего участники могут пошагово ее увеличивать. Шаг составит 2% от стоимости самолета.

SSJ-100 c серийным номером 95117 выпущен в 2016 г. Его заказал ирландский перевозчик CityJet. В 2017–2018 гг. самолет совершал рейсы по маршрутам Brussels Airlines, национального перевозчика Бельгии. В конце 2018 г. воздушное судно было отправлено на хранение. Единственный европейский эксплуатант российских лайнеров отказался от самолета в 2019 г. из-за проблем с поставками запчастей и обслуживанием. По данным портала russianplanes, в аэропорту «Жуковский» самолет хранится с 2021 г. Лайнер законсервирован и не имеет сертификата о летной годности. С начала эксплуатации воздушное судно выполнило 2202 полета. Собственником лайнера является ирландская лизинговая компания RJ Leasing.

Согласно документации, «имущество заложено в пользу ВЭБ.РФ в обеспечение обязательств собственника перед продавцом (дата регистрации обременения - 08.12.2022». Из-за «неисполнения собственником обеспеченного обязательства» корпорация приняла решение об обращении взыскания. Переоформление самолета на ВЭБ планируется в ноябре 2024 г., продажа воздушного судна – до 20 декабря.

Количество пассажирских самолетов с действующим сертификатом летной годности в парках 13 крупнейших российских авиакомпаний с конца октября 2023 г. по 26 июня 2024 г. уменьшилось на 3% и составило 693 воздушных судна, писали «Ведомости». Старший директор корпоративных рейтингов «Эксперт РА» Элина Кулиева пояснила, что основная причина роста простоев связана со сложностями в обслуживании и ремонте импортных самолетов. По данным Росавиации на конец июня, 66% самолетов в парках российских эксплуатантов импортные.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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