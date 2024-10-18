ВЭБ выставил на аукцион Superjet из «Жуковского»
ВЭБ.РФ объявил о проведении аукциона по продаже самолета Superjet-100 с серийным номером 95117. Об этом сообщил РБК со ссылкой на документацию по торгам.
Стартовая стоимость лота составляет 2,018 млрд руб. Для участия в аукционе нужно внести задаток в 202 млн руб. Торги пройдут в формате английского аукциона - сначала устанавливается минимальная стоимость, после чего участники могут пошагово ее увеличивать. Шаг составит 2% от стоимости самолета.
SSJ-100 c серийным номером 95117 выпущен в 2016 г. Его заказал ирландский перевозчик CityJet. В 2017–2018 гг. самолет совершал рейсы по маршрутам Brussels Airlines, национального перевозчика Бельгии. В конце 2018 г. воздушное судно было отправлено на хранение. Единственный европейский эксплуатант российских лайнеров отказался от самолета в 2019 г. из-за проблем с поставками запчастей и обслуживанием. По данным портала russianplanes, в аэропорту «Жуковский» самолет хранится с 2021 г. Лайнер законсервирован и не имеет сертификата о летной годности. С начала эксплуатации воздушное судно выполнило 2202 полета. Собственником лайнера является ирландская лизинговая компания RJ Leasing.
Согласно документации, «имущество заложено в пользу ВЭБ.РФ в обеспечение обязательств собственника перед продавцом (дата регистрации обременения - 08.12.2022». Из-за «неисполнения собственником обеспеченного обязательства» корпорация приняла решение об обращении взыскания. Переоформление самолета на ВЭБ планируется в ноябре 2024 г., продажа воздушного судна – до 20 декабря.
Количество пассажирских самолетов с действующим сертификатом летной годности в парках 13 крупнейших российских авиакомпаний с конца октября 2023 г. по 26 июня 2024 г. уменьшилось на 3% и составило 693 воздушных судна, писали «Ведомости». Старший директор корпоративных рейтингов «Эксперт РА» Элина Кулиева пояснила, что основная причина роста простоев связана со сложностями в обслуживании и ремонте импортных самолетов. По данным Росавиации на конец июня, 66% самолетов в парках российских эксплуатантов импортные.