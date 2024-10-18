ВЭБ выставил на аукцион Superjet из «Жуковского»

SSJ-100 c серийным номером 95117 выпущен в 2016 г. Его заказал ирландский перевозчик CityJet. В 2017–2018 гг. самолет совершал рейсы по маршрутам Brussels Airlines, национального перевозчика Бельгии. В конце 2018 г. воздушное судно было отправлено на хранение. Единственный европейский эксплуатант российских лайнеров отказался от самолета в 2019 г. из-за проблем с поставками запчастей и обслуживанием. По данным портала russianplanes, в аэропорту «Жуковский» самолет хранится с 2021 г. Лайнер законсервирован и не имеет сертификата о летной годности. С начала эксплуатации воздушное судно выполнило 2202 полета. Собственником лайнера является ирландская лизинговая компания RJ Leasing.