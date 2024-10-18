Минсельхоз сообщил о снижении отпускных цен на куриные яйца
Отпускные цены на яйца первой и второй категории с начала 2024 г. снизились на 20,6% и 26,6% соответственно, их стоимость в среднем составляет 75,1 и 61 руб. за десяток. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы Минсельхоза.
«В настоящее время ситуация на рынке продукции птицеводства стабильна», – уточнили в ведомстве.
Отмечается, что долгосрочные договоры, которые заключаются между сельхозпроизводителями и торговыми сетями, предусматривают возможность корректировки цен. Это обычная практика, применяемая в отношении всех товарных категорий, включая продукты питания. Она не требует дополнительного регулирования, подчеркнули в Минсельхозе.
Генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов пояснил, что куриные яйца являются продуктом с выраженной сезонностью. По его словам, несмотря на растущую себестоимость, предприятия прилагают усилия, чтобы обеспечить население качественной продукцией и минимизировать влияние удорожания производственных процессов на цены.
Кроме того, ФАС России разработан проект изменений в постановление кабмина, который предполагает включение яиц в перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров, за приобретение определенного количества которых хозяйствующему субъекту не допускается выплата вознаграждения. Мера направлена на сдерживание возможного роста цен для конечных потребителей, отметил Лахтюхов.
18 октября источники «Ведомостей» сообщили, что крупные производители куриных яиц – птицефабрики «Вараксино» и «Волжанин» – стали поднимать отпускные цены на свою продукцию. «Вараксино» уведомило торговые сети о росте цен на яйца на 8%. «Волжанин», по данным источников, в начале октября также поднял закупочные цены для ритейлеров на 5%.
При этом компания «Праксис-ово», дистрибутор яиц под брендом «Праксис» (их выпускает «Вараксино»), сообщила торговым сетям о повышении с 5 ноября цен вплоть до 12% в зависимости от ассортимента. В документе поясняется, что в этом году «в связи со сложной геополитической ситуацией» продолжается рост себестоимости продукции. С августа по октябрь на 13% выросли затраты на гофротару, на 10% – на упаковочные пленки, на 25% – ветпрепараты, на 20% – на корма, на 30% вырос фонд оплаты труда «в связи с кадровым дефицитом персонала».