Минсельхоз сообщил о снижении отпускных цен на куриные яйца

При этом компания «Праксис-ово», дистрибутор яиц под брендом «Праксис» (их выпускает «Вараксино»), сообщила торговым сетям о повышении с 5 ноября цен вплоть до 12% в зависимости от ассортимента. В документе поясняется, что в этом году «в связи со сложной геополитической ситуацией» продолжается рост себестоимости продукции. С августа по октябрь на 13% выросли затраты на гофротару, на 10% – на упаковочные пленки, на 25% – ветпрепараты, на 20% – на корма, на 30% вырос фонд оплаты труда «в связи с кадровым дефицитом персонала».